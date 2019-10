Boyfriend Day 2019 का दिन और इसका सेलिब्रेशन लोगों के बीच मशहूर हो रहा है. इस दिन लड़कियां उस खास शख्‍स को विश करती हैं जो उनकी लाइफ में प्‍यार का मैसेज लेकर आता है.

इंटरनेट पर पहली बार साल 2014 में ब्‍वॉयफ्रेंड डे का जिक्र हुआ हुआ था लेकिन मार्च 2016 में इसे लेकर 46 हजार से ज्‍यादा ट्वीट हुए.

ब्‍वॉयफ्रेंड डे 3 अक्‍टूर को है. अगर इस दिन आप भी किसी खास को स्‍पेशल मैसेज भेजकर विश करना चाहती हैं तो देखें-

भेजें ये मैसेज-फोटोज

You are my everything. I love you today and always.

Hold my hand, hold my heart, and hold me forever. I love you.

Your smile brightens up my day.

It’s been said that you only truly fall in love once, but I don’t believe it. Every time I see you, I fall in love all over again!

I love that we can be silly together. I love it that you treat me so well. I love spending time with you. I love you babe!

You put a twinkle in my eye, butterflies in my stomach, and you bring love into my heart.

I think I’m falling in love with you. You are such an incredible person.

I wish there were words to express how much I love and adore you.

