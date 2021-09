Breast Size Badhane Ke Upay: एकदम परफेक्ट फिगर पाने के लिए महिलाएं कई तरह के उपाय अपनाती हैं. हर महिला चाहती है कि वह आकर्षक दिखें. ऐसे में बॉडी शेप काफी मायने रखता है. कई महिलाओं का ब्रेस्ट (Kaise Badhaye Breat Size) साइज परफेक्ट होता है लेकिन कुछ को इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपका ब्रेस्ट साइज भी काफी कम है और आप इसे बढ़ाना चाहती हैं तो हम आपकी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं. ब्रेस्ट साइज (Breast Size Badhane Ke Tips) बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं.Also Read - सर्जरी या दवा की बजाए ये उपाए अपनाएं, अपने-आप घट जाएंगे ब्रेस्ट के आकार

ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए एलोवेरा-

ब्रेस्च साइज को बढ़ाने के लिए कई महिलाएं केमिकल्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकती हैं. एलोवेरा जेल पोषक तत्व, एंटी-ऑक्सीडेंट्स व औषधीय गुणों से भरपूर होता है. आइए जानते हैं कैसे करें एलोवेरा का इस्तेमाल-

एलोवेरा और विटामिन ई- एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, चुटकीभर हल्की मिलाएं. इसके बाद इसमें 1 विटामिन ई मिलाकर पेस्ट बनाएं. तैयार पेस्ट को ब्रेस्ट पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं. इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें. बाद में ताजे या गुनगुने पानी से साफ कर लें. इसके अलावा रात को सोने से पहले 2-2 छोटे चम्मच एलोवेरा और विटामिन ई मिलाकर ब्रेस्ट पर 3-5 मिनट तक मसाज करें. फिर इसे गीले कपड़े से साफ कर लें.

एलोवेरा और ग्रीन टी- इसके लिए एलोवेरा और ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकती है. इसके लिए कटोरी में 1 बड़ा चम्मच ग्रीन टी पाउडर, 2-3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल और 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. सोने से पहले इस पेस्ट से ब्रेस्ट की मसाज करें. इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें. उसके बाद गीले कपड़े से साफ कर लें.

एलोवेरा और अदरक- इसके लिए एक कटोरी में 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 2 बड़े चम्मच अदरक का पाउडर मिलाएं. फिर इस पेस्ट से अपने स्तनों की 3-5 मिनट तक मसाज करें. 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें. बाद में पानी से साफ कर लें.