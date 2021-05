Bridal Makeup Tips During Corona Pandemic: देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा पर इस वक्त शादी का सीज़न भी चल रहा है. शादी में दुल्हन को तैयार करने यानि ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भी जा रही है. ब्राइडल मेकअप कराने से पहले आपकों इसके लिए बुकिंग करनी होती है. वैसे कोरोना के इस दौर में ब्राइडल मेकअप घर पर ही करवाना चाहिए. लेकिन शादी के दिन हर लड़की के लिए बहुत खास होता है इसलिए वो घर पर ही पार्लर जाकर ही मेकअप करवाना पसंद करती है. आप भी अगर दुलहन बनने जा रही है और ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर जा रही है तो संक्रमण से बचने के लए इन खास बातों का रखें ख्याल. Also Read - Healthy Parenting During Covid-19: कोरोना काल में बच्चों का इस तरह रखें ख्याल, यहां जानें सभी सवालों के जवाब

खुद की मेकअप किट साथ ले जाएं

दुल्हन की मेकअप किट शादी से पहले तैयार हो ही जाती है. लेकिन मेकअप के कई सारे प्रोडक्ट किट में होते हुए भी अकसर वो प्रोडक्ट नहीं होते हैं जो पार्लर में इस्तेमाल किये जाते हैं. हो सके तो उन प्रोडक्ट के ज़रिये ही अपना मेकअप करवाने की कोशिश करें जो मौजूद हों. वरना पार्लर से उनके बारे में पता करके उन मेकअप प्रोडक्ट को भी अपने मेकअप किट में कैरी करें और साथ में पार्लर ले कर जायें. शादी में होने वाले बाकी खर्च के बीच इस खर्च को भी अपनी सुरक्षा के लिए सहन करना समझदारी होगी.

पार्लर में मेकअप साथ लेकर जाएं

स्पंज और मेकअप ब्रश साथ में ले जाएं

आप जब तैयार होने पार्लर जा रही तो उस स्पंज और मेकअप ब्रश भी साथ लेकर जायें. अगर ये आपके पास नहीं है, तो नया खरीद लें या ब्यूटीशियन को नया स्पंज और ब्रश यूज करने के लिए कहें. आपकी सुरक्षा के लिए थोड़े पैसे खर्च करना समझदारी है. साथ ही आप टॉवल और हेयर ब्रश भी साथ लेकर जरूर जाएं क्योंकि पार्लर में मेकअप के दौरान कई बार टॉवल की ज़रूरत पड़ती है. पार्लर के तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल न करें वरना इससे आपकों संक्रमण हो सकता है. हेयर ब्रश और कॉम्ब भी आप अपना ही इस्तेमाल करें.

कर लें यह तैयारी

आपनी शादी के दिन पार्लर जाने से पहले आप कुछ तैयारी शुरू कर दें वरना आखिरी मौके पर आप कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगी. अभी कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है ऐसे में कई चीजें आपकों बाद में नहीं मिलेगी. इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप अपने साथ मास्क, ग्लब्स और सेनेटाइजर साथ लेकर पार्लर जाएं.