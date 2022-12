Buddhist Baby Names Indian: बौद्ध नामों पर रखें अपने बच्चों के नाम, ये 48 नाम हैं बेहद यूनिक

बौद्ध बच्चों के नाम: यदि आप अपने बच्चों को बौद्ध नाम देना चाहते हैं तो यहां दिए गए नामों की मदद ले सकते हैं. हर नाम एक से बढ़कर एक हैं. जानते हैं इनके बारे में...

Buddhist Baby Names Indian: बच्चों के नाम सर्च करने के लिए कभी हम टीवी या सीरिज की मदद लेते हैं. तो कभी अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के बच्चों के नामों को कॉपी करते हैं. हालांकि आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध नामों की. बौद्ध नामों न केवल यूनिक हैं बल्कि क्यूट भी हैं. ऐसे में इन नामों के बारे में पता होना जरूरी हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने बच्चों को कौन-से बौद्ध नाम (What is a good Buddha name) दे सकतो हैं. पढ़ते हैं आगे…

Buddhist Baby Boy and Girl Names in India

अनित्य अभिनीत शिखर सफल सागर सुधांशु सक्षम सारथी हर्ष हेतु अंशुल अर्हत अक्षय आदर्श आदित्य आधार आलेख आदर आनंद आयुष उदय उत्तम उल्लेख उतंग उत्कर्ष एकांश एकल कबीर केतन कथन कुलवंत कुणाल किशोर कल्याण ख्याति गगन ध्रुव निवेश निशंक निशाध चरित्र चयन जयंत तिष्य तरुण तेजल तन्मय तनिष्क