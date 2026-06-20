छाछ या लस्सी! गर्मियों पाचन को बेहतर बनाने के लिए क्या है फायदेमंद? शरीर भी रहता है हाइड्रेटेड

Summer Healthy Drinks: गर्मियों में लोग शरीर में ताजगी बनाएं रखने के लिए ठंडी-ठंडी चीजों को पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आइए आज आपको बताते हैं पाचन को बेहतर रखने के लिए क्या है बेहतर?

Written by: Ritika
Published: June 20, 2026, 4:51 PM IST
(Pic credit-AI)
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Summer Healthy Drinks: गर्मियों के मौसम में लोगों को अपने शरीर को ताजगी देने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को पीना पसंद करते हैं, जो शरीर को अंदर से ताजा और ठंडा रखता है. बढ़ती गर्मी, पसीना और डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए लोग कई तरह की चीजों को पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. छाछ और लस्सी ऐसी पीने की चीजें हैं, जिनको लोग खूब पीना पसंद करते हैं. दोनों ही दही से तैयार की जाती हैं और शरीर को ठंडक देने में दोनों का ही खूब सारा योगदान होता है. अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि छाछ और लस्सी में से कौन-सा पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी नहीं जानते हैं, इसका सही जवाब तो आइए आप भी जान लीजिए.

छाछ के फायदे

और पढ़ें: कुछ लोगों के लिए वरदान तो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है छाछ, जानें किन्हें नहीं करना चाहिए इसका सेवन

अगर आपको छाछ के फायदों के बारे में बताएं, तो लोगों को ये खूब पसंद होता है. इसके प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मददगार होते हैं. इसको अगर आप खाना खाने के बाद पीते हैं, तो गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम से कम कर सकते हैं. इसको पीने के बाद आपका पेट काफी ज्यादा ठंडा रहता है. इसको पीने के बाद आप जल्दी से भी पचा सकते हैं. गर्मियों में पेट से जुड़ी परेशानियों को कम करने में छाछ काफी ज्यादा मदद साबित होती है.

लस्सी के फायदे

लस्सी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. शरीर को ऊर्जा देने का भी काम करती है. अगर आप इसको पीते हैं, तो लंबे समय तक पेट भरा-भरा महसूस हो सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है. कमजोरी और थकान दूर करने में मददगार भी होता है ये. पाचन के लिहाज से देखा जाए, तो ये छाछ से कम होती है.

हाइड्रेशन और वजन कम करने के लिए कौन-सा है बेहतर?

छाछ में पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है और साथ ही आपके शरीर को हाइड्रेट रखने का भी काम करती है. वजन कम करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, तो भी आप छाछ का सेवन कर सकते हैं. पेट लंबे समय तक भरा रहता है. मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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