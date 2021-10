Cactus For Skin Care: कैक्टस के पौधे के बारे में आपने सुना होगा. इसमें काफी कांटे होते हैं. कैक्टस (Cactus Gel For Skin) को नागफनी के नाम से भी जाना जाता है. कैक्टस में गूदा होता है, जिसका इस्तेमाल त्वचा पर किया जा सकता है. कैक्टस (Is Tarah Banaye Cactus Ka Face Pack) का से निकलने वाला जेल स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह किसी वरदान से कम नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कैक्टस जेल के फायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका-

इस तरह बनाएं कैक्टस का फेस पैक- (Is Tarah Banaye Cactus Ka Face Pack)

कैक्टस का फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में कैक्टस का जेल निकाल लें. अब इस जेल से फेस पैक बनाने के लिए यहां बताई गई विधि अपनाएं. इसके लिए एक बाउल में कैक्टस जेल, 1/2 चम्मच शहद, 1/2 चम्मच चम्मच इलायची पाउडर और चुटकीभर हल्दी मिलाएं. आपका फेस पैक तैयार है.

कैक्टस जेल या पैक लगाने के फायदे (Cactus Gel Lagane Ke Fayde)

रिमूव करे टैनिंग- चेहरे पर कैक्टस जेल लगाने से त्वचा की डेड स्किन और टैनिंग निकल जाती है. कैक्टस जेल में मिनरल्स, फैटी एसिड्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं.

ऑयल को करे कंट्रोल- ऑयली स्किन के चलते बहुत से लोगों को पिंपल्स का सामना करना पड़ता है. कैक्टस जेल फेस पर लगाने से स्किन पर ऑयल नहीं आता.

त्वचा की रंगत निखारे- कैक्टस जैल या पैक सूरज से त्वचा को प्रोटेक्शन और रंगत निखारने में भी मददगार है.

त्वचा का रूखापन दूर करे- इनमें मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं इसलिए यह ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है. इनका जेल त्वचा को नमीयुक्त रखता है.

इस तरह करें इस्तेमाल-

आप इसे सीधे त्वचा पर लगा सकती है लेकिन इसके अलावा आप इससे पैक भी बना सकती हैं.