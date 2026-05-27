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क्या शरीर में पानी की कमी से पीरियड्स में हो सकती है देरी? जानिए इसके पीछे का सच

Delay Periods Reason: आपको बताते हैं क्या शरीर में पानी की कमी से पीरियड्स में देरी हो सकती है या ऐसा कुछ नहीं होता है? आखिर आपको इसके पीछे का सच बताते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: May 27, 2026, 6:24 PM IST
क्या शरीर में पानी की कमी से पीरियड्स में हो सकती है देरी? जानिए इसके पीछे का सच

Delay Periods Reason: महिलाओं को हर महीने होने वाले पीरियड्स के दिनों में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको अक्सर महिलाएं नजरअंदाज भी कर देती हैं. शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए हाइड्रेट रहना बेहद ही जरूरी होता है. अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो पेट से संबंधित शिकायत, सर दर्द, पाचन में गड़बड़ी, चक्कर आना और स्किन से जुड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है. कई महिलाओं को लेट पीरियड्स आने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. लेकिन जब पीरियड्स लगातार लेट होने लगें तो चिंता बढ़ना तो बनता ही है. अक्सर लोग इसके पीछे तनाव, हार्मोनल बदलाव, वजन बढ़ना या गर्भावस्था को भी मानते हैं, लेकिन क्या ये सच में सही होता है. क्या शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी पीरियड्स में देरी का कारण हो सकता हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

कई विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि शरीर में पानी की कमी होने के कारण इसको असर आपके पीरियड्स पर पड़ता ही है. पानी की कमी अधिक मात्रा में हो जाती है, तो गर्मी, ज्यादा पसीना, कम पानी पीना, उल्टी-दस्त की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है. अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर के हार्मोनल संतुलन और ब्लड सर्कुलेशन पर इसका गलत असर पड़ता है.

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क्या डिहाइड्रेशन से पीरियड्स लेट हो सकते हैं?

क्या डिहाइड्रेशन से पीरियड्स लेट हो सकते हैं? इसका जवाब हां में है. शरीर लंबे समय तक पानी की कमी, कमजोरी और पोषण की कमी से गुजर रहा होता है, तो हार्मोनल सिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ता ही है. शरीर में अत्यधिक तनाव, कमजोरी या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होने हार्मोन होते हैं, तो आपके पीरियड्स को लेट कर देते हैं. आपको अपने शरीर में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होने देनी है अगर आप ऐसा करते हैं, तो बुरा असर काफी ज्यादा पड़ सकता है. आपको अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत हैं, वरना काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएगी. अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी बदलाव आपको नजर आता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर आपको सलाह ले लेनी चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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