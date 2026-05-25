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क्या गर्मियों में रोजाना 2 अंडे खा सकते हैं? जान लें सही समय और तरीका

Garmi Mein Anda Kha Sakte Hain Kya: गर्मियों में लोग अंडा खाना पसंद करते ही है आज आपको बताते हैं क्या समर सीजन में भी रोजाना 2 अंडे खा सकते हैं? और क्या है सही समय और तरीका.

Published date india.com Updated: May 25, 2026 10:46 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
क्या गर्मियों में रोजाना 2 अंडे खा सकते हैं? जान लें सही समय और तरीका

Garmi Mein Anda Kha Sakte Hain Kya:  गर्मियों में अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना शरीर में कई सारी दिक्कतें होने लग जाती है. तेज गर्मी, पसीना और शरीर में पानी की कमी के कारण ऐसी चीजें खाने को कहा जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक साबित होती है जो आसानी से खाना पचाने में भी मददगार होती है. विंटर हो या समर लोग अंडे खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. किसी भी चीज को ओवर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वरना शरीर में काफी सारी बीमारियां और दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी. अंडे प्रोटीन, विटामिन D, और B12 का बेहतरीन स्रोत हैं. कई लोगों के मन में आज ही एक सवाल है कि क्या रोजाना 1-2 अंडे का सेवन कर सकते हैं. अगर हां तो क्या है सही समय और तरीका.

क्या गर्मियों में रोजाना 2 अंडे खा सकते हैं?

गर्मियों में रोजाना 1 से 2 अंडे का सेवन आप कर सकते हैं ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अंडे में मौजूद प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ आपके पेट को लंबे समय तक भरा-भरा रखने में मददगार होते हैं. जरूरत से ज्यादा मात्रा में अंडे खाने या बहुत मसालेदार तरीके से पकाने सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये आपके शरीर के तापमान को काफी तेजी से बढ़ा देगी.

अंडे में काफी सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे- विटामिन A, D, B12, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड ये पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को फिट और कई बीमारियों से दूर रखने का काम करती है. ये सभी इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ-साथ आपके दिमाग को भी तेज रखने का काम करते हैं.

गर्मियों में अंडा खाने का सही समय

गर्मियों में अंडे को आप सुबह नाश्ते में, वर्कआउट के बाद खा सकते हैं. उबले अंडे या ऑमलेट को ब्राउन ब्रेड और सलाद के साथ भी मिक्स करके आप इसको सेवन कर सकते हैं. गर्मियों में देर रात अंडा आपको नहीं खाना चाहिए, ये पचने में समय लेता है और साथ ही पेट से जुड़ी दिक्कतों को भी बढ़ाता है.

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गर्मियों में अंडा खाने का सही तरीका

गर्मियों में अंडा अगर आप खा रहे हैं, तो आपको उबला हुआ अंडा ही खाना चाहिए. ये आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. तेल और मसालों का इस्तेमाल आप न करें तो बेहतर होगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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