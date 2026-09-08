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रसोई के तौलियों से नहीं जा रही गंदी स्मेल? ये आसान सफाई तरीका आएगा काम

kitchen cloth cleaning tips: किचन में साफ-सफाई के लिए छोटे-छोटे तौलिए जरूर रखे जाते हैं. खाना बनाते समय तेल, मसाले या दूसरी चीजें गिरने पर इन्हीं तौलियों से तुरंत सफाई कर दी जाती है. लेकिन बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से इन तौलियों में धीरे-धीरे चिकनाई और गंदगी जमा होने लगती है. सिर्फ नॉर्मल पानी से धोने पर ये गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होती और कुछ समय बाद तौलिए से बदबू आने लगती है.

Written by: Sapna
Published: September 8, 2026, 2:11 PM IST
kitchen towel cleaning
अगर तौलिया बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है या उससे लगातार बदबू आती रहती है, तो उसे साफ करने के साथ-साथ समय-समय पर बदलना भी बेहतर है

किचन की साफ-सफाई का सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की सेहत और हाइजीन से भी है, क्योंकि यहीं पर हमारे लिए खाना तैयार होता है. ऐसे में किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और तौलिए भी साफ रखना बेहद जरूरी है. अगर इन्हें ठीक तरह से साफ न किया जाए, तो कपड़े के छोटे-छोटे रेशों में तेल, खाने के कण और दूसरी गंदगी फंस सकती है. यही वजह है कि तौलिया गीला होने पर उसमें से तेज बदबू आने लगती है. इसके लिए आपको महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की मदद से आप इन किचन तौलियों की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर सकते हैं. इससे तौलियों में जमी चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद मिलेगी और उनकी बदबू भी काफी हद तक दूर हो सकती है. तो आइए जानते हैं किचन के गंदे और बदबूदार तौलियों को साफ करने के कुछ आसान घरेलू तरीके.

उबलते पानी और बेकिंग सोडा से करें सफाई

अगर तौलिए में लंबे समय से तेल और चिकनाई जमा है, तो गर्म पानी से उसकी सफाई करना आसान हो सकता है. इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें. इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और करीब एक बड़ा चम्मच लिक्विड डिशवॉश डालें. अब गंदे तौलियों को इस पानी में डालकर करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर रहने दें. गर्म पानी से कपड़े में जमी चिकनाई ढीली होने में मदद मिलती है, जबकि डिशवॉश तेल को हटाने में काम आता है. बेकिंग सोडा बदबू कम करने में मदद करता है. इसके बाद तौलियों को सावधानी से निकालें और सामान्य तरीके से अच्छी तरह धो लें. आखिर में उन्हें पूरी तरह सूखने दें.

सफेद सिरके का ऐसे करें इस्तेमाल

किचन के तौलिए धोते समय हर बार फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. कई बार यह कपड़े के रेशों पर एक परत छोड़ सकता है, जिससे तौलिए की पानी सोखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसके विकल्प के तौर पर सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. तौलिए को वॉशिंग मशीन में धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर वाले हिस्से में करीब आधा कप सफेद सिरका डाल सकते हैं. यह कपड़े से आने वाली गंध को कम करने और धुलाई को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

जिद्दी तेल के दाग के लिए अपनाएं ये तरीका

अगर तौलिए पर तेल का दाग ज्यादा पुराना और गहरा है, तो उसे सीधे वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय पहले दाग को ट्रीट करना बेहतर रहेगा. इसके लिए सूखे और चिकने हिस्से पर थोड़ा लिक्विड डिशवॉश लगाएं. इसे हल्के हाथों से रगड़ें और करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गर्म पानी से तौलिए को धो लें. बहुत ज्यादा जिद्दी दाग होने पर वॉशिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जा सकता है. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर अच्छी तरह धो लें.

आखिर में अच्छी तरह सुखाना है जरूरी

सफाई के बाद तौलियों को सिर्फ निचोड़कर किसी कोने में न छोड़ें. उन्हें खुली हवा और संभव हो तो धूप में पूरी तरह सुखाएं. कपड़े में नमी रह जाने पर दोबारा बदबू आने की संभावना बढ़ती है. अगर तौलिया बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है या उससे लगातार बदबू आती रहती है, तो उसे साफ करने के साथ-साथ समय-समय पर बदलना भी बेहतर है. साथ ही किचन के तौलियों को नियमित रूप से धोते रहें.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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