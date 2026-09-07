तवे पर जमी पुरानी चिकनाई नहीं हो रही साफ? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

किचन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका इस्तेमाल लगभग हर दिन किया जाता है. इनमें तवा भी शामिल है. पराठा बनाना हो, रोटी सेंकनी हो या फिर कोई स्नैक्स तैयार करना हो, तवे का इस्तेमाल अक्सर होता ही है. लगातार इस्तेमाल और तेल में खाना बनाने की वजह से समय के साथ तवे की चमक फीकी पड़ने लगती है. खासकर जब तवे पर बार-बार तेल से बनी चीजें तैयार की जाती हैं, तो उसके किनारों और सतह पर चिकनाई की परत जमने लगती है और धीरे-धीरे कालापन भी नजर आने लगता है. जमी हुई इस चिकनाई को साफ करना आसान नहीं होता. कई बार तवे को घंटों रगड़ने के बाद भी मनचाहा नतीजा नहीं मिलता. ऐसे में कुछ लोग बाजार में मिलने वाले महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. तवे की सफाई के लिए आपको हर बार इन प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी आप तवे पर जमी चिकनाई और गंदगी को साफ करते हैं. इन घरेलू तरीकों से तवे की सफाई आसान होती है और वह पहले के मुकाबले काफी साफ नजर आता है.
तवे की सफाई के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर लोहे के तवे पर जमा चिकनाई को हटाने में यह तरीका काम आता है. इसके लिए तवे को हल्का गर्म करें और गैस बंद कर दें. अब तवे की सतह पर थोड़ा मोटा नमक फैलाएं. इसके बाद आधे नींबू को लेकर नमक के ऊपर रगड़ें. नींबू का रस और नमक मिलकर तवे पर जमी चिकनाई को ढीला करने में मदद करते हैं. कुछ देर रगड़ने के बाद तवे को पानी से धो लें. अगर पहली बार में पूरी गंदगी नहीं निकलती है, तो दोबारा इसी तरह से तवे को साफ करें. इससे कुछ ही मिनटों में तवा साफ हो जाएगा और उसकी पूरी गंदगी दूर हो जाएगी.
तवे पर जमी चिकनाई को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए तवे पर करीब 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें. अब उस पर थोड़ा सफेद सिरका डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. दोनों चीजों की प्रतिक्रिया से मिश्रण झागदार होता है, जिससे जमी हुई गंदगी ढीली पड़ने में मदद मिलती है. करीब 10 मिनट बाद तवे को स्पंज या स्क्रबर से अच्छी तरह रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें. इससे तवे पर चाहे कितनी भी जिद्दी चिकनाई हो, वो भी कुछ ही देर में साफ हो जाएगी.
तवा साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है. खासकर लोहे के तवे को धोने के बाद पानी लगा छोड़ने से उसमें जंग लग सकता है. इसलिए तवे को सुखाने के बाद उस पर तेल की बहुत हल्की परत लगाकर कपड़े से पोंछ दें. इससे तवा सूखा रहेगा और उसकी सतह भी बेहतर बनी रहती है. ध्यान रखें कि हर तवा एक जैसा नहीं होता. नॉन-स्टिक तवे पर तेज स्क्रबर या बहुत ज्यादा रगड़ने से उसकी कोटिंग खराब हो सकती है. इसलिए सफाई का तरीका तवे के मटेरियल के हिसाब से ही चुनें.