क्या महिलाएं पुरुषों को अंगदान नहीं कर सकतीं? जानिए अंगदान से जुड़े इन मिथकों की सच्चाई

Organ Donation Facts : हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है. रक्तदान की तरह अंगदान को भी महादान माना जाता है, लेकिन लोगों के मन में अंगदान को लेकर कई मिथक हैं. कई लोगों का मानना होता है कि लिंग (gender) के आधार पर महिलाएं पुरुषों को अंगदान नहीं कर सकतीं.

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(AI PHOTO)

जरा सोचिए, आपके अंग से किसी को जीवनदान मिल रहा है तो उससे बड़ा दान क्या हो सकता है? अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है. कई लोगों के मन में अंगदान से जुड़े बहुत से मिथक होते हैं, जिनमें से एक है कि महिलाएं पुरुषों को अंगदान नहीं कर सकतीं, अंगदान करने से हेल्थ और प्रजनन क्षमता (fertility) पर असर पड़ता है. पुरुषों के अंग बड़े होते हैं, इसलिए महिलाओं के अंग पुरुषों में काम नहीं करते, ऐसे में क्या ये बात सही है? आइए DPU Super Specialty Hospital, Pimpri, Pune के ट्रांसप्लांट विभाग के निदेशक डॉ. शरण नारूटे से जानते हैं.

क्या महिला पुरुष को अंगदान कर सकती है?

अंगदान से जुड़ी सबसे आम गलतफहमियों में से एक लिंग को लेकर है. इस बारे में हमने डॉ. शरण नारूटे से बात की. उन्होंने बताया कि अंगदान के लिए डोनर और रिसीवर का एक ही लिंग का होना जरूरी नहीं है. मेडिकल नजरिए से एक स्वस्थ महिला किसी पुरुष को अंगदान कर सकती है. इसी तरह पुरुष भी महिला को अंगदान कर सकता है. अंगदान का फैसला केवल लिंग के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि डोनर और रिसीवर की मेडिकल स्थिति, अंग की अनुकूलता और अन्य जरूरी जांचों के आधार पर लिया जाता है.

महिला पुरुष को कौन-कौन से अंग दान कर सकती है?

डॉ. शरण नारूटे ने बताया कि मेडिकल जांच और उपयुक्तता की पुष्टि (confirmation of suitability) होने के बाद एक स्वस्थ महिला पुरुष को kidney, Liver का कुछ हिस्सा और दुसरे अंग या ऊतक दान (tissues) कर सकती है. हालांकि, किस व्यक्ति से कौन-सा अंग लिया जा सकता है और किस मरीज में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यह डॉक्टरों की जांच के बाद ही तय होता है. डोनर की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है. अंगदान से पहले उसकी पूरी मेडिकल जांच की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंगदान करना उसकी हेल्थ के लिए सेफ है. वहीं, रिसीवर के लिए भी अंग की अनुसार और ट्रांसप्लांट से जुड़े दूसरे मेडिकल मानकों (Standards) की जांच की जाती है. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि महिला अपने अंग पुरुष को दान नहीं कर सकती. दुनिया भर में महिला से पुरुष और पुरुष से महिला के सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं.

अंगदान में लिंग नहीं, मेडिकल मायने रखती है

अंगदान के लिए डोनर और रिसीवर का एक ही जेंडर का होना जरूरी नहीं है. ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर कई मेडिकल पैरामीटर की जांच करते हैं और इन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि अंगदान और ट्रांसप्लांट सेफ है या नहीं. इसलिए अंगदान को लेकर लिंग से जुड़ी गलत धारणाओं पर विश्वास करने के बजाय सही और सर्टिफाइड मेडिकल जानकारी हासिल करना जरूरी है. आपका एक सही फैसला किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जिंदगी की नई उम्मीद बन सकता है.