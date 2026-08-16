क्या आपके स्कैल्प में भी निकाल आते हैं पिंपल्स? जानिए कारण और इससे राहत पाने के उपाय

Scalp Pimples Relief Causes: अगर आप भी स्कैल्प में हो रहे पिंपल्स से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे राहत पा सकते हैं और इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं?

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Scalp Pimples Relief Causes: आजकल अधिकतर लोग अपने बालों और चेहरे के बेजान होने से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. चेहरे पर पिंपल्स होना काफी आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी अपने स्कैल्प की त्वचा पर छोटे-छोटे दाने, पिंपल्स या लाल बंप्स देखें हैं, जो काफी ज्यादा बेकार होते हैं और जिस कारण कई सारे लोगों को बालों के बीच खुजली, दर्द या छोटे दाने भी नजर आती है अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो आपको इससे राहत पाने के लिए कुछ तरीकों को फॉलो करना चाहिए. कई बार इसके पीछे स्कैल्प में जमा अतिरिक्त तेल, पसीना, डैंड्रफ, हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से भी ये समस्या काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिसको स्कैल्प में पिंपल्स होते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं?

स्कैल्प की त्वचा पर छोटे-छोटे दाने निकालने का कारण

ज्यादा ऑयली स्कैल्प

हेयर प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल

डैंड्रफ और फ्लेक्स

बालों की सफाई में लापरवाही

टाइट हेयरस्टाइल

स्कैल्प की त्वचा पर छोटे-छोटे दाने निकलने से राहत कैसे पाएं?

अगर आप स्कैल्प की त्वचा को छोटे-छोटे दाने निकलने से बचाना चाहते हैं, तो आपको स्कैल्प को बार-बार न खुजलाएं वरना काफी ज्यादा दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है. तकिए का कवर आपको हमेशा साफ करके ही रखना है. ताकि गंदगी बिल्कुल भी न रहे. पसीने के बाद बाल साफ करें. पसीने के बाद बाल साफ करें वरना गंदगी ऐसी बालों में चिपकी रह जाएगी. आपको अपनी बालों की अच्छे से देखभाल करनी ही चाहिए. वरना आपके बाल बुरी तरह से खराब हो जाएंगे. कभी-कभी स्कैल्प पर होने वाले दाने सामान्य पिंपल्स के बजाय फॉलिकुलाइटिस जैसी समस्या का कारण बन जाते हैं, जो आगे चलकर काफी सारी दिक्कतें देते हैं. कुछ मामलों में फंगल इंफेक्शन या अन्य त्वचा संबंधी समस्या का भी कारण हो सकता है. बालों से जुड़ी कुछ भी समस्या होने पर आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.