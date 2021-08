Chana Dal Hair Mask: हेयर फॉल की समस्या आजकल काफी आम हो गई है. मौसम बदलने के साथ ही यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इसका कारण खराब लाइफस्टाइल भी हो सकता है.. ऐसे में बालों की ग्रोथ के लिए कुछ घरेलू उपाय भी कारगर साबित हो सकते हैं. बालों की ग्रोथ के लिए आप चने की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-Also Read - Chana Dal Among New Entries In Oxford English Dictionary | ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'चना' और 'चना दाल' शामिल

चना दाल का हेयर मास्क Also Read - Chana and Chana dal get place in Oxford dictionary | चना और चना दाल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया शामिल

सामग्री

चने की दाल -6 चम्मच

कच्चा दूध -1/2 कप

गुलाब जल -1 चम्मच

एलोवेरा जेल -2 चम्मच

दही – 6 चम्मच

हेयर मास्क बनाने का तरीका

इसके लिए चने की दाल को कच्चे दूध और गुलाब जल में भिगोकर 4 -5 घंटे के लिए रख दें.

जब चना फूल जाए तब इसे मिक्सर में पीसकर पेस्ट तैयार करें.

तैयार पेस्ट में दही , एलोवेरा जेल और यदि आपके बाल ज्यादा रूखे हैं तो 2 चम्मच शहद मिला सकती हैं.

सभी सामग्रियों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर हेयर मास्क तैयार करें.

– इस पैक को लगाने से पहले ध्यान रहे कि आपके बालों में तेल ना लगा हो.

– बालों को दो बराबर भागों में विभाजित करके हेयर मास्क बालों की रूट्स से लेकर टिप्स तक लगाएं.

– 30 मिनट तक हेयर मास्क लगाए रखें. सूखने पर बालों को पानी और माइल्ड शैम्पू से धो लें.