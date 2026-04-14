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कटहल काटते समय हाथ नहीं होंगे चिपचिपे, अपनाएं Chef Kunal Kapur की ये स्मार्ट ट्रिक

Right Way to Cut Kathal: कटहल को वेजिटेरियन्स का नॉनवेज कहा जाता है, ये खाने में काफी टेस्टी लगता है, हालांकि इसे काटते समय काफी परेशानी होती है, ऐसे में आज हम आपके लिए Chef Kunal Kapur की धांसू ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे अपनाकर आपके हाथ चिपचिपे नहीं होंगे.

Published date india.com Published: April 14, 2026 2:34 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
कटहल काटते समय हाथ नहीं होंगे चिपचिपे, अपनाएं Chef Kunal Kapur की ये स्मार्ट ट्रिक

How to cut kathal : हम में से अधिकतर लोगों को कटहल खाना पसंद होता है, इसे वेजिटेरियन्स का नॉनवेज भी कहा जाता है, लोग इसे तरह-तरह से बनाते हैं, जैसे सब्जी, बिरयानी या स्टिर फ्राई, ये खाने में काफी टेस्टी लगता है. हालांकि इसे काटते वक्त हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, इसका चिपचिपा दूध (सैप) हाथों, चाकू और बोर्ड पर लग जाता है, जो बाद में साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने इस समस्या का बहुत आसान और प्रैक्टिकल समाधान बताया है. उन्होंने एक धांसू तरीका बताया है जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और कटहल भी कट जाएगा. इस ट्रिक से बिना किसी गड़बड़ के कटहल को साफ-सुथरा काट सकते हैं. आइए जानते हैं ये आसान तरीका.

इन चीजों की पडे़गी जरूरत-

  • ताजा और अच्छा कटहल
  • तेज और लंबा चाकू
  • पुराना अखबार या प्लेट
  • तेल (सरसों का तेल या कोई खाने वाला तेल)
  • ठंडा पानी + नमक + हल्दी

शेफ कुणाल कपूर का स्टेप-बाय-स्टेप नो-मेस तरीका-

  • इसके पहले स्टेप को हम में से अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों पर अच्छी तरह तेल लगा लें, खासकर कटिंग वाली मुख्य हाथ पर. चाकू के ब्लेड पर भी हल्का तेल लगा लें. इससे चिपचिपा दूध चाकू और हाथों पर नहीं चिपकेगा
  • अब आपको कटहल को टॉप और बॉटम से काटना है
  • कटहल को मजबूत चॉपिंग बोर्ड पर सीधा खड़ा रखें
  • स्टेम से लगभग 1.5 इंच नीचे से ऊपरी हिस्सा काट दें, जैसे ही काटेंगे, चिपचिपा दूध निकल जाएगा
  • ऐसे में तुरंत कटहल को पुराने अखबार या प्लेट पर रख दें ताकि सैप यानी दूध इकट्ठा हो जाए
  • कटे हुए सिरे से ही बाकी सैप को साफ कर दें, ध्यान रखें कि चाकू या हाथ से इसे साफ न करें, कटे हिस्से से ही स्क्रैप को साफ करें
  • इसी तरह नीचे का हिस्सा भी काट दें
  • अब बीच से काटें, कटहल को बीच से लंबाई में दो बराबर हिस्सों में काट लें
  • कटने के बाद दोनों हिस्सों को फिर से अखबार पर रखें ताकि बचा हुआ दूध निकल जाए.
  • दोनों हिस्सों को खड़े करके बाहरी सख्त छिलका छील लें, ज्यादा मोटा न छीलें, सिर्फ ऊपरी हार्ड लेयर हटाएं
  • बीच में जो सख्त सफेद हिस्सा (कोर) होता है, उसे निकाल दें, टुकड़े करें
  • अब कटहल को अपनी जरूरत के अनुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, कटे हुए टुकड़ों को ठंडे पानी में डालें जिसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिली हो
  • इससे टुकड़े काले नहीं पड़ेंगे और अतिरिक्त चिपचिपाहट भी निकल जाएगी, 5-10 मिनट रखने के बाद अच्छे से धो लें।
  • शेफ के इस तरीके से कटहल काटना इतना आसान हो जाता है कि आप बिना किसी झंझट के घर पर ही स्वादिष्ट कटहल की सब्जी, कटहल बिरयानी या कटहल 65 बना सकते हैं.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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