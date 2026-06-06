आखिर क्या है ये वायरल Banana Coffee? जिसके पीछे पागल हुए लोग, Chef Kunal Kapur ने बताया घर पर कैसे बनाएं

इन दिनों सोशल मीडिया पर लोग banana coffee के बारे में खूब बात कर रहे हैं, जो भी इस पी रहा है क्रेजी हो रहा है, ऐसे में आज हम आपको इसे घर में कैसे बनाएं वो बताएंगे

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/chef-kunal-kapur-shares-viral-banana-coffee-recipe-make-it-in-5-minutes-maintaining-weight-and-taste-8438206/ Copy

चीनी या क्रीम की नहीं पड़ती जरूरत, ऐसे में ये हेल्दी ऑप्शन है

फाइबर और पोटैशियम भी मिलेगा

गर्मियों में शरीर को देती है ठंडक

सेवन से भी मिलेगी एनर्जी

देश-दुनिया में कॉफी के कई लोग दीवाने हैं. कोई सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद करता है तो कुछ शाम में, आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कॉफी ट्रेंड आते-जाते रहते हैं. इन दिनों भी एक कॉफी की सोशल मीडिया पर खूब बात हो रही है, जिसका नाम Banana coffee है, जो भी इसे ट्राई कर रहा है जमकर तारीफ कर रहा है. ऐसे में जिन्होंने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है वो इसे पीने को बेताब है, ऐसे में आज हम आपके लिए इसकी आसान रेसिपी लाए हैं, जिसे आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है.

केला कॉफी (Banana Coffee) काफी पॉपुलर ड्रिंक है, यह क्रीमी और मीठी होती है, साथ ही साथ एनर्जी देने वाली होती है. हाल ही में सेलिब्रिटी Chef Kunal Kapur ने भी इसकी स्पेशल बनाना कॉफी की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाएं.

बनाना कॉफी बनाने के लिए सामग्री (2 ग्लास के लिए)

2 पके हुए या थोड़े ज्यादा पके केले

इंस्टेंट कॉफी पाउडर (1-2 चम्मच, स्वाद अनुसार)

ठंडा पानी

आइस क्यूब्स

घर पर बनाना कॉफी बनाने की आसान विधि-

2 पके केले छीलकर ब्लेंडर में डालें और अच्छे से ब्लेंड करें, जब तक यह स्मूद और क्रीमी न हो जाए तब तक ब्लेंड करते रहें.

एक ग्लास में इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालें. थोड़ा ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं. कॉफी पूरी तरह घुल जाना चाहिए.

एक बड़ा ग्लास आइस क्यूब्स से भर लें

पहले आइस पर ठंडी कॉफी डालें

फिर ऊपर से केले का क्रीमी मिक्सचर धीरे-धीरे डालें, इससे सुंदर लेयर्ड लुक आएगा

चम्मच से हल्का मिलाकर या जैसा है वैसा ही पीएं. अब आपकी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग बनाना कॉफी तैयार है

क्यों हो रही है बनाना कॉफी इतनी पॉपुलर?

दरअसल इसके पॉपुलर होने की कुछ वजह हैं, इसमें चीनी या क्रीम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. केले खुद ही मीठापन और क्रीमी टेक्सचर देते हैं

केले से फाइबर और पोटैशियम भी मिलता है

कॉफी की कड़वाहट को केला अच्छे से बैलेंस कर देता है.

बनाना कॉफी बनानी बहुत आसान है और महंगी सामग्री भी नहीं लगती

यह ड्रिंक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो घर पर ही कैफे स्टाइल कॉफी पीना चाहते हैं. ये गर्मियों के लिए परफेक्ट है जो ठंडी-ठंडी और एनर्जी से भरपूर होती है. ज्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में शहद या चीनी मिला सकते हैं. केले जितने पके होंगे, उतना अच्छा स्वाद आएगा.