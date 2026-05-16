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Chef Sanjeev Kapoors Refreshing Bel Sharbat Recipe Know How To Make Bel Ka Sharbat Bel Ka Sharbat Kaise Banate Hain

चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाएगा Chef Sanjeev Kapoor का ये बेल का शरबत, 2 मिनट में बनकर हो जाएगा तैयार

how to make bel ka sharbat: गर्मी के दिनों में बेल का शरबत काफी फायदेमंद माना जाता है, ऐसे में अब हाल ही में शेफ संजीव कपूर ने इसकी रिफ्रेशिंग रेसिपी बताई है, जो बनाना में बेहद आसान और टेस्टी भी है. आइए जानते हैं इसे कैसे तैयार करें.

गर्मी के दिनों में कुछ खास खाने का मन नहीं करता है, बस लगता है कुछ ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए, ऐसे में बेल का शरबत बेस्ट ऑप्शन है. चिलचिलाती गर्मी में ये शरीर को ठंडा रखता है और पीने में भी टेस्टी होता है. ऐसे में हाल ही में शेफ संजीव कपूर ने बेल के शरबत की बढ़िया रेसिपी बताई है, जो बनाने में बेहद आसान है. बेल फल (Wood Apple) से बना यह शरबत न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि पेट की समस्याओं में भी राहत देता है. यह प्राकृतिक, हेल्दी और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक है.

बेल शरबत के फायदे-

पाचन में करे सुधार

एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग कम करता है

शरीर को डिटॉक्स करता है

इम्यूनिटी बढ़ाता है

गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचाता है

बेल का शरबत बनाने के लिए सामग्री (4 सर्विंग के लिए)-

1 बड़ा पका हुआ बेल फल (Wood Apple)

½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार काला नमक

2-3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी

बर्फ के टुकड़े जितने चाहिए

ठंडा पानी (लगभग 800 ml)

बनाने की विधि (Step-by-Step)-

सबसे पहले बेल फल को तोड़कर गूदा निकाल लें, ध्यान रखें बीज और रेशे अलग रखें

गूदे में 2 कप ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मैश करें, गूदा नरम होने तक मसलें

मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि रेशे और बीज अलग हो जाएं

छने हुए जूस में भुना जीरा पाउडर, काला नमक और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें

स्वाद चखकर जरूरत अनुसार एडजस्ट करें

गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, ऊपर से तैयार शरबत डालें और ठंडे पानी से टॉप अप कर दें

अब ये पीने के लिए तैयार है

ज्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ का इस्तेमाल करें, इससे शरबत और भी हेल्दी हो जाता है

नींबू का रस डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं

बेल फल पका और मुलायम होना चाहिए

शरबत को फ्रिज में रखकर 1-2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं

यह शरबत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद आएगा. गर्मियों की पार्टी, रोजाना नाश्ते के साथ या दोपहर की थकान मिटाने के लिए बेस्ट है. शेफ संजीव कपूर की इस आसान रेसिपी को आज ही ट्राई करें और पूरे परिवार को गर्मी से राहत दिलाएं.

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