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मुंह के छालों से राहत पाने के लिए बासी मुंह चबाएं ये पत्ती, तुरंत मिलेगा आराम

Guava Leaves Benefits For Mouth Ulcers: मुंह के छालों से कई लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं कौन सी ऐसी पत्ती है, जिसको चबाने के बाद समस्या से आप राहत पा सकते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 2, 2026, 4:33 PM IST
(pic credit- pexels)
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Guava Leaves Benefits For Mouth Ulcers: मुंह के छाले काफी ज्यादा परेशान करते हैं इनकी वजह से खाना-पीना तक मुश्किल हो जाता है. काफी कुछ करने के बाद भी राहत नहीं मिलता है. इसका दर्द और जलन इसका ज्यादा होता है कि सहन करना तक मुश्किल हो जाता है. छालों की वजह से खाना-पीना मुश्किल हो जाता है और कई बार बोलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. छालों से राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं, तो जल्दी से असर करने में आपकी मदद कर सकते हैं. आज आपको ऐसी चमत्कारी पत्ती के बारे में बताते हैं, जिसको चबाने के बाद आप अपने छालों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और साथ ही पत्ती को चबाने से कई सारे फायदे भी आपको देखने को मिल जाएंगे. आज हम जिस पत्ती की बात कर रहे हैं वो है अमरूद की पत्ती. इसको चबाने के बाद आपका मुंह काफी ज्यादा ठंडा रहता है और आपको गजब के फायदे भी देखने को मिल जाते हैं. आइए आपको इसके कमाल के फायदों के बारे में बताते हैं.

मुंह के छालों से कैसे पाएं छुटकारा?

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मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आप अमरूद की पत्ती का सहारा ले सकते हैं. इसकी पत्तियों में कई सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ को एकदम चकाचक रखने में मददगार होते हैं. आपको रोजाना सुबह बासी मुंह अमरूद की पत्तियों को बासी मुंह चबाना चाहिए. मुंह के छालों की समस्या में राहत मिल सकती है और साथ ही मुंह की सफाई और बैक्टीरिया को कम करने में भी मदद मिलती है.

अमरूद की पत्तियों को बासी मुंह चबाने के फायदे

1. मुंह की बदबू से छुटकारा

अगर आप अमरूद की पत्तियों को रोजाना बासी मुंह चबाते हैं, तो मुंह की बदबू से छुटकारा आपको मिल सकता है. नियमित रूप से इनका सेवन सांसों को ताजगी देने में मददगार होता है.

2. बैक्टीरिया को कम

मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया से संक्रमण और छाले होने का खतरा काफी ज्यादा होता है. अमरूद की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है और साथ ही मुंह से जुड़ी समस्या से भी राहत दिलाता है.

3. मसूड़ों को मजबूत

अमरूद की पत्तियों में कई सारे ऐसी जरूर गुण पाए जाते हैं, जो आपके मसूड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ और भी कई समस्या को हमेशा के लिए खत्म करता है. ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने में आप इसको रोजाना चबा सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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