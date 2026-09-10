नीम की पत्तियां चबाने से मिलते हैं गजब के फायदे, जानकर रह जाएंगे हैरान

Benefits of Eating Neem Leaves: नीम को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी पौधा माना जाता है. इसकी पत्तियों से लेकर छाल और दातून तक, नीम का इस्तेमाल लंबे समय से अलग-अलग तरह से किया जाता रहा है. यही वजह है कि इसे औषधीय गुणों से भरपूर पौधा कहा जाता है.

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नीम की पत्तियों को डेली लाइफ में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सही रहेगा.

अगर आप अपनी डेली लाइफ में नीम की पत्तियों को शामिल करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि इसका सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए. कुछ लोग सुबह नीम की पत्तियां चबाते हैं, तो कुछ इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं. नीम की पत्तियों में कई तरह के प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे पारंपरिक रूप से सेहत और ओरल हाइजीन से जुड़े कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है. नीम की दातून भी इसी वजह से काफी लोकप्रिय है. आइए जानते हैं नीम की पत्तियों का सेवन करने का सही तरीका क्या है और इन्हें डेली रूटीन में शामिल करने से जुड़े कौन-कौन से फायदे मिलते हैं.

इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद

नीम की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं. इसी वजह से पारंपरिक रूप से इन्हें शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा और इंफेक्शन से बचाव के लिए यूज़ किया जाता रहा है. नीम की पत्तियां अगर आप डेली लाइफ में शामिल करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपसे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी. क्योंकि इससे बॉडी को बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है.

डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद

नीम का यूज़ पारंपरिक तौर पर डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों में भी किया जाता रहा है. इसकी पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड्स डाइजेशन सिस्टम के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. अगर आप डेली लाइफ में इसे शामिल करते हैं, तो पेट दर्द, कब्ज, एलर्जी और पेट से संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है.

स्किन के लिए भी उपयोगी

नीम का यूज़ स्किन की केयर के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है. इसकी पत्तियों में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुणों के कारण नीम को स्किन से जुड़ी कुछ समस्याओं में पारंपरिक रूप से यूज़ किया जाता है. नीम का यूज़ करके आप इसे बहुत सी चीजों में शामिल करके फेस पर लगा सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.

ब्लड शुगर को लेकर भी होती है चर्चा

नीम की पत्तियों में फ्लेवोनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और ट्राइटरपेनोइड्स जैसे तत्व होते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारकर और ब्लड शुगर को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसके लिए आप सुबह खाली पेट 2 से 5 नीम की पत्तियां खा सकते हैं. अगर आप नीम की पत्तियां नहीं खा पाएं, तो आप इसका जूस भी बना सकते हैं.

कितनी पत्तियां खानी चाहिए?

नीम की पत्तियों को सुबह के समय खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है. आप इन्हें सुबह-सुबह खाली पेट खा सकते हैं. इसके लिए आपको नीम की ताजी और कच्ची 2 से 5 पत्तियां लेनी हैं और उन्हें धीरे-धीरे चबाना है. आप नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं. इसके अलावा आप नीम की पत्तियों का जूस भी बना सकते हैं. नीम की पत्तियों को डेली लाइफ में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सही रहेगा.