चिया सीड्स या सब्जा सीड्स? दोनों में से कौन सेहत के लिए है सबसे बेस्ट, वजन घटाने के लिए क्या है फायदेमंद

Chia vs Sabja Seeds: चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं, कि दोनों में से आपके लिए कौन सा एकदम बेस्ट है.

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(Pic credit-AI)

Chia vs Sabja Seeds: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों के बीच चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों ही काफी ज्यादा चलन में हैं और लोगों को ये खाना कापी ज्यादा पसंद भी आता है. अधिकतर लोग इसका सेवन वजन कम करना हो, पाचन को बेहतर बनाना हो या शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखना हो इन सभी चीजों के लिए इसको खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इन दोनों सुपरफूड्स का नाम लोगों की डाइट में हमेशा रहता ही है. अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर चिया सीड्स और सब्जा सीड्स इन दोनों में से कौन सी सीड्स आपके लिए बेस्ट होगी. आइए आप भी जान लीजिए.

चिया सीड्स के फायदे

चिया सीड्स की बात करें तो इसके छोटे काले या सफेद बीज होते हैं. दुनिया के सबसे हेल्दी सुपरफूड्स में चिया सीड्स को गिना जाता है. इनमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, तो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. चिया सीड्स पानी सोखकर फूल जाते हैं, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती. चिया सीड्स भी आंतों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें पर्याप्त पानी के साथ खाना बेहद ही जरूरी होता है. दिल की सेहत को फिट रखने के लिए भी चिया सीड्स काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है.

सब्जा सीड्स के फायदे

सब्जा सीड्स आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको अगर आप अपनी डाइट में रोजाना शामिल करते हैं, तो खाने से शरीर को ठंडक महसूस आपको हो सकती है और साथ ही साथ सब्जा सीड्स को तुलसी के बीज या बेसिल सीड्स भी कहा जाता है. सब्जा सीड्स भी फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है. शरीर को ठंडा रखने का काम करता है और साथ ही साथ पाचन को भी फिट रखता है.

दोनों सीड्स में से कौन सा है सबसे बेहतर?

दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर एकदम बेस्ट माने जाते हैं. आप अपनी हेल्थ के फायदे के हिसाब से इसका सेवन कर सकते हैं. आप चाहे तो डॉक्टर की मदद से अपने शरीर को देखते हुए भी खा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.