Chia Seeds Weight Loss Tips: बेहद छोटे और काले रंग के चिया सीड्स (Kaise Kare Chia Seeds Ka Sevan) सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, आवश्यक फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है. वजन कम करने के लिए यह सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. फाइबर होने के कारण इससे लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है. ऐसे में अगर वजन कम करने के लिए चिया सीड्स (Vajan Ghatane Ke Liye Chia Seeds) का सेवन करते हैं तो आपको इसे खाने का सही तरीका पता होना जरूरी है.

वजन कम करने के लिए कैसे खाएं चिया सीड्स

– इसे रात भर एक कप पानी में भिगोकर रख दें. सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन करें.

– आप इसका सेवन दही या फलों के साथ भी कर सकते हैं.

– इसे नारियल पानी या नींबू पानी में डालकर भी पी सकते हैं.

-आप चिया सीड्स स्मूदी, आईस टी, पुडिंग, चिया योगर्ट, क्विनोआ चिया सलाद, प्रोटीन बार, पेनकेक, शेक में भी इसे मिला सकते हैं.

कितनी मात्रा में करें चिया सीड्स का सेवन

वजन घटाने के लिए आप रोजाना 2-3 बड़े चम्मच चिया सीड्स ले. इसके अलावा इसे दूसरे तरीके से भी डाइट में शामिल किया जा सकता है.