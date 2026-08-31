चॉपिंग बोर्ड की बदबू नहीं होती दूर? इन आसान तरीकों से करें सफाई

How to Clean Chopping Board: सभी के घर में चॉपिंग बोर्ड का तो यूज़ होता ही है, लेकिन कई बार इससे बदबू आनी शुरू हो जाती है. आप किचन की कुछ चीजों से इसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं.

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कच्चे और पके खाने के लिए रखें अलग बोर्ड

किचन में ऐसे बहुत से सामान होते हैं, जिनका यूज़ खाना बनाने के लिए डेली किया जाता है. इसमें चॉपिंग बोर्ड भी शामिल है. इस पर सब्जियां, फल और अन्य सामान की कटिंग आसानी से हो जाती है, लेकिन कई बार इसमें से बदबू आने लगती है. इसके पीछे की वजह यह है कि आप इसे सही तरीके से साफ नहीं करते हैं. कई बार नॉर्मल पानी से चॉपिंग बोर्ड को साफ करने पर उसके अंदर की गंदगी अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाती, जिससे बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है. इससे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए आपको इसकी साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. अगर चॉपिंग बोर्ड से बदबू आती है, तो आप किचन में मौजूद कुछ चीजों का यूज़ करके मिनटों में इसे खत्म कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा से हटाएं जमी हुई बदबू

अगर चॉपिंग बोर्ड से काफी समय से बदबू आ रही है, तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बोर्ड की सतह पर अच्छी तरह लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद नरम स्पंज से बोर्ड को हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें. ध्यान रखें कि लकड़ी के बोर्ड को लंबे समय तक पानी में भिगोकर न रखें. ज्यादा नमी की वजह से लकड़ी में दरार पड़ सकती है और फफूंद जैसी समस्या भी हो सकती है.

नींबू से दूर होगी खाने की गंध

नींबू का यूज़ किचन की कई चीजों की सफाई में किया जाता है. चॉपिंग बोर्ड पर जमी खाने की गंध को कम करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए नींबू का एक टुकड़ा लें और उसे बोर्ड की पूरी सतह पर अच्छी तरह रगड़ें. करीब 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद बोर्ड को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें.

विनेगर से करें बोर्ड की सफाई

चॉपिंग बोर्ड की सफाई के लिए विनेगर का भी यूज़ किया जा सकता है. इसमें मौजूद एसिटिक एसिड सफाई में मदद करता है. इसके लिए बोर्ड की सतह पर थोड़ा विनेगर लगाएं और करीब 2-5 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर साफ पानी से बोर्ड को धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें. अगर लकड़ी का बोर्ड है, तो उसे धोने के बाद हवा वाली जगह पर जरूर सुखाएं. गीले बोर्ड को तुरंत किसी कोने में नहीं रखना चाहिए.

सफाई के बाद बोर्ड को अच्छी तरह सुखाएं

चॉपिंग बोर्ड को साफ करने के बाद उसे सुखाना उतना ही जरूरी है. कई लोग बोर्ड धोने के बाद उसे तुरंत रख देते हैं, जिससे उसमें नमी बनी रहती है और धीरे-धीरे बदबू आने लगती है. बोर्ड को साफ करने के बाद पहले सूखे कपड़े से पोंछें और फिर ऐसी जगह रखें, जहां हवा आसानी से लग सके. पूरी तरह सूखने के बाद ही इसे किचन में रखें.

कच्चे और पके खाने के लिए रखें अलग बोर्ड

कच्चे मांस और मछली के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड रखें. वहीं फल और सब्जियों के लिए अलग बोर्ड का यूज़ करें. इससे एक तरह के खाने से दूसरे खाने में बैक्टीरिया के पहुंचने यानी क्रॉस-कंटैमिनेशन के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. इस तरह से आप अपने चॉपिंग बोर्ड को क्लीन रख सकते हैं.