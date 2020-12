नई दिल्ली: क्रिसमस का त्योहार आने में केवल एक ही दिन बाकी है. आज क्रिसमस ईव हैं. प्रेम और भाईचारे का यह त्यौहार वैसे तो ईसाईयों का प्रमुख त्योहार है, लेकिन सभी समुदाय के लोग इसका हिस्सा बनते हैं. कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु यीशु ने जन्म लिया था. क्रिसमस के इस मौके पर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को खास मैसेज और SMS भेज सकते हैं. आइए देखते हैं- Also Read - Santa Claus: जब पुलिस बन गई सांता क्लॉज, लोगों को बांटने लगी चॉकलेट...

1. चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमां सजाया है लेकर तोहफा अमन और प्‍यार का क्रिसमस आया है हैप्पी क्रिसमस

2. इस बार क्रिसमस पर मिले आपको ढेरों उपहार खुशियों का साथ और अपनों का प्यार मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार

मैरी क्रिसमस 2020

3. आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें, मुस्कुराते रहें आया है ईसा मसीह का त्यौहार, रब करे आप इतना आगे बढ़ें कि सारी दुनिया करें आपसे प्यार.

मेरी क्रिसमस 2020!

4. इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह, हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे!

हैप्पी क्रिसमस 2020

Christmas 2020 Wishes In English

1. From Santa Claus to gifts and cakes,

Excited children, merrily wake,

Christmas is here, sing and dance,

Happiness is in every glance!

May the spirit of Christmas bring you peace, hope and happiness. Merry Christmas!

2. With cakes and gifts,

laughter and smiles,

It is Christmas,

The whole world feels divine!

Wishing you a Merry Christmas!

3. Here’s wishing abundance and happiness for you and your family. Merry Christmas and a Prosperous New Year!

4. Love, joy, and peace are the ingredients for a wonderful Christmas. We hope you find them all this festive season.

Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

5. This Christmas let us

put all negativity behind,

Let joy take the lead.

Who knows what we’ll find,

When we do a good deed.

Merry Christmas and a Happy New Year!