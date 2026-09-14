बाथरूम की पीली पड़ गई टाइल्स को ऐसे करें साफ, चमक देखकर रह जाएंगे हैरान

How to Clean Bathroom Tiles: बाथरूम की सफाई करना अक्सर काफी मुश्किल और समय लेने वाला काम होता है. खासकर टाइल्स पर जब पीली जिद्दी गंदगी, खारे पानी के निशान, साबुन की परत और मैल जम जाए, तो इन्हें साफ करना और भी मुश्किल हो जाता है. रोज-रोज टाइल्स की सफाई के लिए घंटों निकाल पाना भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता.

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नींबू और नमक का इस्तेमाल भी टाइल्स पर जमी गंदगी साफ करने के लिए किया जा सकता है

कई लोग टाइल्स की चमक वापस लाने के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इनसे भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने या घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपके किचन में मौजूद कुछ आम चीजें बाथरूम की जिद्दी गंदगी को हटाने में आपकी मदद कर सकती हैं. इनकी मदद से टाइल्स पर जमी मैल और पीले दाग को काफी हद तक साफ किया जा सकता है और टाइल्स फिर से चमकने लगेंगी. तो चलिए जानते हैं किचन की किन चीजों से आप बाथरूम की टाइल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा और सिरका

बेकिंग सोडा और सिरका घर की सफाई में काफी काम आ सकते हैं. बाथरूम की टाइल्स पर जमी गंदगी हटाने के लिए एक स्प्रे बोतल में करीब आधा लीटर पानी लें. इसमें 4 से 5 चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण को गंदी टाइल्स पर अच्छी तरह स्प्रे करें और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद किसी सॉफ्ट ब्रश या स्क्रबर की मदद से टाइल्स को हल्के हाथों से रगड़ें. आखिर में साफ पानी से टाइल्स धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें. अगर किसी जगह पर गंदगी ज्यादा जमी हुई है, तो वहां बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर सकते हैं. इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. फिर मुलायम ब्रश या स्पंज से साफ करें.

नींबू और नमक भी आएगा काम

नींबू और नमक का इस्तेमाल भी टाइल्स पर जमी गंदगी साफ करने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें. इसे गंदे हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से ब्रश या स्पंज की मदद से रगड़कर साफ करें और पानी से धो लें. नींबू की एसिडिटी और नमक की हल्की रगड़ गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकती है.

सफाई के बाद ये काम जरूर करें

टाइल्स साफ करने के बाद उन्हें सिर्फ पानी से धोकर न छोड़ें. किसी साफ और सूखे कपड़े से टाइल्स को अच्छी तरह पोंछ दें. इससे सतह पर पानी की बूंदें जमा नहीं रहेंगी और नए पानी के निशान जल्दी बनने की संभावना कम होगी. ध्यान रखें कि किसी भी घरेलू क्लीनिंग चीज को इस्तेमाल करने से पहले टाइल्स के छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें. अलग-अलग सतहों और ग्राउट पर घरेलू चीजों का असर अलग हो सकता है. साथ ही सिरका और ब्लीच जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को कभी आपस में न मिलाएं.