सर्दियां शुरू होने से पहले ऐसे करें रजाई-गद्दों की सफाई, लंबे समय तक रहेंगे साफ-सुथरे

सर्दियों का मौसम आने में अब बस कुछ ही समय बचा है. ऐसे में सर्दी शुरू होने से पहले गर्म कपड़ों की साफ-सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इन्हें लंबे समय तक साफ-सुथरा रखा जा सके और इनमें से किसी तरह की बदबू या अजीब सी स्मेल न आए.

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इससे सर्दियों में इस्तेमाल करने से पहले आपका सामान साफ और फ्रेश रहेगा और लंबे समय तक इसमें गंदगी व बदबू भी नहीं आएगी.

सर्दियों का मौसम आने में अब करीब एक से डेढ़ महीने का समय बचा है. ऐसे में लोग पहले से ही सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं. घर की साफ-सफाई से लेकर गर्म कपड़ों, रजाई और गद्दों की सफाई तक, लोग जरूरी काम निपटाने में लगे हैं. जब गर्म कपड़ों को लंबे समय तक बंद करके बक्से या अलमारी में रख दिया जाता है, तो उनमें से अक्सर अजीब सी बदबू आने लगती है. इसके अलावा, सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण कपड़ों और बिस्तरों को सुखाना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले ही गर्म कपड़ों, रजाई और गद्दों की अच्छी तरह सफाई कर लेना बेहतर होता है. जब बात रजाई और गद्दों की सफाई की आती है, तो इसे लेकर अक्सर लोगों को परेशानी होती है. इन्हें साफ करने में काफी समय और मेहनत लगती है. लेकिन अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप कम समय में गर्म कपड़ों के साथ-साथ रजाई और गद्दों की भी अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं. इससे सर्दियों में इस्तेमाल करने से पहले आपका सामान साफ और फ्रेश रहेगा और लंबे समय तक इसमें गंदगी व बदबू भी नहीं आएगी.

धूप से भाग जाएगी स्मेल

लंबे समय तक बक्से में रहने से रजाई और ऊनी कपड़ों में स्मेल बन जाती है. ऐसे में आप धूप से इस स्मेल को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए कम से कम एक दिन के लिए रजाई और गद्दों को धूप में डाल दें. इससे इनके अंदर की नमी भी खत्म हो जाती है और स्मेल भी नहीं आती है. ऊनी कपड़ों को आप प्रेस करके भी रख सकते हैं. इसके लिए आपको ऊपर एक सूती कपड़ा रख लेना है, क्योंकि ऊनी कपड़ों के ऊपर सीधे प्रेस नहीं की जा सकती. आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी मनपसंद परफ्यूम भी लगा सकते हैं.

पानी से ऐसे करें वॉश

ऊनी कपड़ों को धोना तो फिर भी आसान है, लेकिन रजाई-गद्दों को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि इनकी सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है. अगर आपको नॉर्मल कपड़ों को धोना है, तो आप उन्हें मशीन में धो सकते हैं. रजाई-गद्दों को धोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इससे इनका मैल फूल जाएगा और क्लीन करने में आसानी होगी. इसके बाद क्लीनिंग पाउडर डालकर अच्छे से रजाई को धो लें. इसे कम से कम 2 से 3 बार पानी से साफ करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी गंदगी जमा हो जाती है, जो एक बार पानी में साफ करने से नहीं जाएगी.

गद्दे को ऐसे करें साफ

गद्दे में से अगर ज्यादा ही बदबू आ रही है या फिर आपने लंबे समय से इसकी सफाई नहीं की है, तो आप इसे पानी से धो सकते हैं. इसके लिए आपको पहले ही गद्दे पर पानी डालकर उसके मैल को फूला देना है. उसके बाद अच्छे से क्लीन करना है. बेहतर यही रहेगा कि आप गद्दे के कवर को साफ कर लें या फिर नया कवर बदल लें. गद्दे को अंदर से साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज किया जा सकता है. इससे सतह पर जमी धूल और मिट्टी हट जाती है और गद्दा अंदर से क्लीन हो जाता है.

लंबे समय तक साफ रखने का तरीका

लंबे समय तक रजाई-गद्दों को साफ रखने के लिए आपको कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा. जब आप इनकी सफाई करें, तो अच्छे से धूप में सुखा लें, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी न रहे. आप जहां पर भी ऊनी कपड़ों और रजाई को रखते हैं, वहां पर सूखी नीम की पत्तियां रख दें. इससे फंगस नहीं पनपता है. बदबू दूर रखने के लिए इस पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए. आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हैं.