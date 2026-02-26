Hindi Lifestyle

Coconut Water Timing Matters Know The Best Time To Drink It From Ayurveda For Maximum Benefits

आप भी कभी भी पी लेते हैं नारियल पानी? तो पहले जान लें इसके सेवन का बेस्ट समय

हमें ये तो पता है कि नारियल पानी पीने से सेहत को फायदे होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसे किस समय पीने से ज्यादा फायदे होते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं.

Best Time To Drink Coconut Water: नारियल पानी को सेहत के लिए अमृत माना जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. गर्मियों के लिए ये बढ़िया ड्रिक है. ये डिहाइड्रेशन से बचाव करती है साथ ही साथ त्वचा-बालों के लिए भी कमाल का काम करती है. अब ये बात तो बच्चे को भी पता है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे किस समय पीने से ज्यादा फायदा मिलता है? नहीं तो आज जान लीजिए इसके बारे में.

आयुर्वेद में नारियल पानी को शीतल, मधुर और हल्का माना जाता है, जो पित्त दोष को शांत करने का काम करता है, लेकिन शायद आपको न पता हो कि अगर इसे पीने का समय गलत हो तो ये पाचन को कमजोर कर सकता है? आयुर्वेद की मानें तो नारियल पानी का समय और तरीका जानकर पीने से फायदे दोगुने हो जाते हैं. आइए जानते हैं वो खास समय.

नारियल पानी पीने का सबसे अच्छा समय कब है?

हम में से कई लोग रोजाना नारियल पानी पीते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को इसे पीने का सही समय नहीं पता होता है तो चलिए इसे पीने का बेस्ट समय जानते हैं-

सुबह खाली पेट –

नारियल पानी पीने का बेस्ट और सबसे पॉपुलर समय है इसे खाली पेट सुबह पीना. कई आयुर्वेद एक्सपर्ट्स और आम अनुभव के अनुसार सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास ताजा नारियल पानी पीना बेस्ट है. इससे शरीर detox होता है, पाचन तेज होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, त्वचा चमकदार बनती है और दिनभर एनर्जी रहती है. दरअसल में रात भर शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, नारियल पानी उन्हें बाहर निकालता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है. अगर आपका पाचन बहुत कमजोर है या कफ दोष ज्यादा है तो थोड़ा इंतजार करके नाश्ते के बाद पीएं, क्योंकि बहुत ठंडा होने से अग्नि कमजोर हो सकती है.

मिड-मॉर्निंग (10 AM से 12 PM या 11 AM से 1 PM) –

Add India.com as a Preferred Source

अगर आप इसे दिन के समय पीना चाहते हैं तो 10 AM से 12 PM या 11 AM से 1 PM का समय भी अच्छा है. इस समय इसके सेवन से पित्त दोष शांत होता है. पित्त दोष के लिएदोपहर के आसपास नारियल पानी पीने का सबसे प्रभावी समय है. इससे शरीर में गर्मी (पित्त) बैलेंस करता है, एसिडिटी-गैस कम करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है और पोषक तत्वों का अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है. गर्मियों में ये सबसे अच्छा समय माना जाता है.

वर्कआउट या एक्सरसाइज के बाद –

वर्कआउट या एक्सरसाइज के बाद नारियल पानी पीना चाहते हैं तो ये भी इसके लिए सही समय है. इलेक्ट्रोलाइट्स रिचार्ज के लिए जिम, योगा या बाहर काम के बाद तुरंत पीएं. पसीने से निकले पोटैशियम, सोडियम आदि की भरपाई होती है, मसल्स क्रैंप नहीं होते और रिकवरी तेज होती है. आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक स्पोर्ट्स ड्रिंक माना जाता है.

दोपहर के भोजन से पहले या बीच में-

अगर आप वेट कम करना चाहते हैं या फिर पाचन को ठीक रखना चाहते हैं तो इसे खाने से 30-60 मिनट पहले पिएं, इससे भूख कंट्रोल होती है, ओवरईटिंग नहीं होती है. साथ ही साथ पेट हल्का रहता है, इतना ही नहीं इससे एसिडिटी कम और वजन घटाने में मदद मिलती है.

कब न पीएं नारियल पानी?

आयुर्वेद की मानें तो अगर आपको पाचन की समस्या है तो सुबह बहुत जल्दी न पिएं, साथ ही साथ रात में सोने से ठीक पहले इससे बचें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें