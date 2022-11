सफेद बालों की समस्या अब होगी दूर, बस कॉफी का ऐसे करना होगा इस्तेमाल

यदि आपके सफेद बाल हैं और आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो होममेड हेयर कलर आपके बेहद काम आ सकता है. जानते हैं कॉफी से हेयर मास्क घर पर कैसे बनाएं...

Hair Mask for White Hair in hindi: आज के समय में कम उम्र में ही लोग सफेद बालों की समस्या का शिकार हो रहे हैं. इसके पीछे कारण तनाव, पोषक तत्वों की कमी, बालों की जड़ों से संबंधित समस्या आदि जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में बता दें कि सफेद बालों की समस्या (Hair Problems) को दूर करने के लिए कॉफी आपके बेहद काम आ सकती है. कॉफी के इस्तेमाल से बालों को काला (Black Hair Treatment) बनाया जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे कॉफी (Coffee Hair Mask In Hindi) का इस्तेमाल कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

जरूरी सामग्री

कॉफी पाउडर – 3 बड़ा चम्मच

चाय की पत्ती – 1/4 चम्मच

चुकंदर का रस, पेस्‍ट – 1 बड़ा चम्‍मच

ग्लास पानी – 1 छोटा

ये हेयर मास्क कैसे बनाएं

सबसे पहले आप एक पैन लें और उसमें पानी को गर्म करें अब चाय की पत्ती को डालें. अब 5 मिनट बाद मिश्रण को गैस से उतारें. अब पानी छान लें और चाय की पत्तियों को अलग निकाल लें. अब एक बाउल लें और उसमें कॉफी पाउडर और चुकंदर का रस को अच्छे से मिलाएं. अब छाना हुआ पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. अब 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और कॉफी से बने हेयर मास्क को ठंडा करने के लिए रख दें.

नोट – ऊपर बताया गया हेयर मास्क बालों को काला बनाने में आपके बेहद काम आ सकता है. ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन यदि आपको बालों से संबंधित कोई और समस्या है तो ऐसे में इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.