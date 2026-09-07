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फ्रिज का ठंडा दूध पीने के हैं शौकीन? जानिए सेहत के लिए कौन सा दूध है ज्यादा फायदेमंद

Milk health benefits: बहुत से लोगों को फ्रिज से निकला ठंडा दूध पीना पसंद होता है. खासकर गर्मी और उमस के मौसम में ठंडा दूध शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाला लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडा दूध पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? क्या इससे शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? साथ ही, क्या ठंडे दूध में गर्म दूध जितने ही पोषक तत्व मौजूद रहते हैं? आइए जानते हैं ठंडा दूध पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है और इसे कब पीना बेहतर माना जाता है.

Written by: Sapna
Published: September 7, 2026, 11:44 AM IST
benefits of drinking milk
अगर आप इसे डेली लाइफ में शामिल करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत से फायदे मिलेंगे

कई लोग दिन के समय या रात को सोने से पहले फ्रिज में रखा ठंडा दूध पीते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ठंडा दूध पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और एसिडिटी जैसी समस्या में भी राहत मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को इससे पेट से जुड़ी परेशानी होने की शिकायत रहती है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ठंडा दूध पीने से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, क्या ये फायदेमंद होता है या इससे बॉडी को नुकसान भी हो सकता है. भारत के ज्यादातर घरों में दूध का सेवन रोज होता ही है, कोई ठंडा दूध पीना पसंद करता है, कोई गर्म और कोई कच्चा. दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दूध को कैसे पीना चाहिए.

ठंडा दूध बॉडी के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदायक

ठंडे दूध को आप डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं. इससे बॉडी को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं. क्योंकि दूध ठंडा हो या गर्म, उसके फायदे और नुकसान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप दूध कब पी रहे हैं. ज्यादातर लोग रात के समय ठंडा दूध पीते हैं, लेकिन यह आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि रात के समय मौसम खुद ठंडा हो जाता है. ऐसे में रात के समय ठंडा दूध पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द और बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं. आप अगर ठंडे दूध का सेवन करना चाहते हैं, तो दोपहर के समय कर सकते हैं. क्योंकि इस समय तापमान सामान्य होता है. इसलिए कभी भी रात और सुबह के समय ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए. सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी ठंडे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. दूध चाहे ठंडा हो या गर्म, उसके गुण वैसे ही रहते हैं. इसलिए ठंडा दूध आप पी सकते हैं. इससे भी आपको बहुत से फायदे मिलेंगे.

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ठंडा, गर्म, अच्छा कौन सा दूध सबसे बेस्ट

भारत के ज्यादातर घरों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दूध पिलाया जाता है. कुछ लोग ठंडा दूध पीते हैं, कुछ लोग गर्म दूध पीते हैं, तो कुछ लोग कच्चा दूध पीते हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सेहत के लिए कौन सा दूध सबसे बेस्ट होता है. कभी भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए. क्योंकि कच्चे दूध में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. अगर आप कच्चे दूध का सेवन करते हैं, तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है. ठंडा दूध आप पी सकते हैं, लेकिन इसे तब पीना बेहतर रहेगा, जब पेट में एसिडिटी या जलन हो. इसको पीने से तुरंत राहत मिल सकती है. सबसे बेस्ट गर्म दूध होता है, क्योंकि इसमें से सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं. हल्का गर्म दूध डाइजेशन के लिए बेहतर रहता है, रात के समय इसे पीने से नींद भी अच्छी आती है. इसलिए आप इसे डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बॉडी के लिए फायदेमंद दूध

अगर आप इसे डेली लाइफ में शामिल करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत से फायदे मिलेंगे. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है. इसलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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