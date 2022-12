इन रंग-बिरंगे फूड्स को खाकर रहें हेल्दी, सेहत को मिलेंगे कई फायदे

यदि आप मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो ऐसे में अपनी डाइट में कुछ रंग-बिरंगे फल और सब्जियों को जोड़ सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में...

Fruits and Vegetables Benefits in Hindi: लोग हेल्दी रहने के लिए न जानें कौन कौन से तरीकों को अपनाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि रंग-बिरंगे फल व सब्जियां यदि डाइट में जोड़ी जाएं तब भी व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी रह सकता है. ऐसे में इनके बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप रंग बिरंगी सब्जियों और फलों का सेवन (Healthy Diet in Hindi) करके कैसे हेल्दी रह सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

रंग-बिरंगे फल और सब्जियां

आप अपनी डाइट में पपीते को जोड़ सकते हैं. बता दें कि पपीते के अंदर लाइकोपिन नामक तत्व पाया जाता है जो न केवल त्वचा के लिए उपयोगी है बल्कि सेहत को भी कई समस्याओं से दूर रख सकता है. ब्रोकली के सेवन से भी सेहत की कई समस्या दूर हो सकती हैं. ब्रोकली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है. साथ ही त्वचा को चमकदार भी बनाए रख सकता है. गाजर के सेवन से त्वचा और सेहत दोनों को चमकदार बनाया जा सकता है. गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो न केवल आंखों के लिए उपयोगी है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद उपयोगी है. आप अपनी डाइट में सेब को जोड़ सकते हैं. सेब न केवल पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है बल्कि यह कब्ज से भी राहत दिला सकता है. हमेशा सेब को उसके छिलकों के साथ ही खाएं. केले के अंदर कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न केवल सेहत के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि केले को यदि दूध के साथ खाया जाए तो उसे वजन भी बढ़ सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि यदि आप अपनी डाइट में फल और सब्जियों को जोड़ते हैं तो इससे सेहत को कई फायदे हो सकते हैं.