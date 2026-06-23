इन 5 अनहेल्दी चीजों को खाने से बच्चों में बढ़ सकता है ओबेसिटी का खतरा, धीरे-धीरे बिगाड़ रही है सेहत

Unhealthy Foods for Kids: अनहेल्दी खान-पान की वजह से बच्चों में मोटापे जैसी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है आज आपको बताते हैं आपको बच्चों की डाइट में किन-किन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/consuming-5-unhealthy-foods-can-increase-the-risk-of-obesity-in-children-8455043/ Copy

(Pic credit-AI)

Unhealthy Foods for Kids: आज बच्चों में बढ़ता मोटापा यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, जिस कारण माता-पिता काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और ये एक तरह से चिंता का विषय भी है. पहले के समय में मोटापा वयस्कों में ही देखा जाता है, लेकिन बदलते जमाने के साथ-साथ शरीर की गतिविधियां भी बदलती जा रही है. अब छोटे-छोटे बच्चों में भी वजन बढ़ने की समस्या तेजी से सामने आ रही है. ये होने की सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल, शारीरिक गतिविधियों में कमी और अनहेल्दी खानपान का होना है. ये समस्या समय पर न खाने की वजह से भी काफी ज्यादा होती है. कई सारी अनहेल्दी चीजें ऐसी हैं, जिनके सेवन से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ जाता है. आइए आप भी जान लीजिए.

5 अनहेल्दी चीजें जिसको खाने से बच्चों में ओबेसिटी का खतरा बढ़ा सकता है

1. पैकेट वाले चिप्स और नमकीन

बच्चों को पैकेट वाले चिप्स और नमकीन खाना बड़ा ही पसंद होता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है और साथ ही साथ कई तरह के बीमारियों के भी आप शिकार हो सकते हैं. चिप्स खाने से पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, जिस वजह से आपका मोटापा भी काफी हद तक बढ़ जाएगा.

2. शुगरी कोल्ड ड्रिंक

आपको अपने बच्चों को शुगरी कोल्ड ड्रिंक से कोसों दूर रखना चाहिए. ये बच्चों की हेल्थ को नुकसान करते हैं, लेकिन बच्चों को इसको पीना काफी ज्यादा पसंद आता है. इन ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है. एक गिलास शुगरी ड्रिंक में कई चम्मच चीनी मौजूद हो सकती है, जिस कारण बच्चों का वजन भी तेजी से बढ़ सकता है.

3. बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड

बच्चों का मनपसंद खाना बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड होता है, जिसको वो सुबह शाम आसानी से खा सकते हैं. इसका नियमित सेवन शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा कर सकता है. बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और अन्य जंक फूड्स को आपको छोड़ देना चाहिए. ये आपको बीमार भी बना सकता है.

4. चॉकलेट, कैंडी और मिठाइयां

बच्चों को चॉकलेट, कैंडी और मिठाइयां भी खाना बड़ा ही पसंद आता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी हद तक बिगाड़ देता है और आपको बीमार भी कर सकता है. बार-बार मीठा खाने की आदत बच्चों में अधिक कैलोरी सेवन और मोटापे का कारण भी बन सकती है.

5. पैकेट वाले बिस्किट और केक

आपको अपने बच्चों को भूलकर भी पैकेट वाले बिस्किट और केक को अधिक खाने के लिए नहीं देना चाहिए. ये शरीर को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं और साथ ही साथ वजन को भी बढ़ने में ये ही मदद करते हैं. आपको उनकी डाइट में हमेशा हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.