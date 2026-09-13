सत्तू और मखाने खाने से मिलते हैं कई फायदे, BRICS समिट में विदेशी मेहमानों ने चखा देसी स्वाद

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में बिहार के पारंपरिक स्वाद ने भी खास जगह बनाई. विदेशी मेहमानों और मीडिया को दी गई वेलकम किट में बिहार के सत्तू और मखाने को शामिल किया गया. इसके साथ ओडिशा की कोरापुट कॉफी और गुजरात के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसी चीजें भी किट का हिस्सा रहीं. इस पहल के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों की खासियतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करने की कोशिश की गई. बिहार का सत्तू और मखाना खास तौर पर लोगों के बीच चर्चा में रहा. सत्तू और मखाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पोषण संबंधी खूबियों के लिए भी जाने जाते हैं. आइए जानते हैं इन्हें खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं.
चना से तैयार किया जाने वाला सत्तू भारतीय खानपान का पुराना हिस्सा है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.
सत्तू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं. गर्मी या ज्यादा मेहनत वाले दिनों में सत्तू का सेवन शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है.
इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद करता है. यह कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाने में भी सहायक होता है.
सत्तू का सेवन करने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है. इससे बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है और वजन को मैनेज करने में मदद मिलती है.
सत्तू का शरबत गर्मियों में काफी पसंद किया जाता है. पानी के साथ इसका सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करता है.
चने से बना सत्तू खास तौर पर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. प्रोटीन शरीर की मसल्स की मरम्मत और उनके विकास के लिए जरूरी होता है.
मखाना यानी फॉक्स नट भी बिहार की खास पहचान बन चुका है. इसे आमतौर पर हल्का भूनकर स्नैक के तौर पर खाया जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं.
मखाना हल्का स्नैक माना जाता है और इसमें फाइबर मौजूद होता है. इसे खाने से कुछ समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है.
मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम माना जाता है. डायबिटीज वाले लोगों को इसकी मात्रा और इसे तैयार करने के तरीके का ध्यान रखना चाहिए.
मखाने में कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं.
इसमें मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर में सामान्य ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में भूमिका निभाते हैं.
मखाने में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से बचाव में सहायक हो सकता है.
मखाने में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि इसे हेल्दी स्नैक के तौर पर भी देखा जाता है.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.