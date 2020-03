Coronavirus How to Care Old People: कोरोनावायरस अब हमारे देश में लोगों की परेशानी का सबब बन गया है. सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इसे फैलने से रोक सके. इस बीच लोगों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पर सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है. इसका कारण है पूरी दुनिया में कोरोनावायरस से जो मौते हुई हैं, उनमें बुजुर्ग अधिक हैं.

आंकड़े बताते हैं कि कोरोनावायरस 60 साल से ज्यादा के लोगों को आसानी से चपेट में ले लेता है. बुजुर्गों की इम्युनिटी कमजोरी होती है, साथ में और कोई बीमारी हो तो उन्हें बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता है.

इसलिए ये जरूरी है कि इस नाजुक समय में आप अपना तो ख्याल रखे हीं, साथ ही परिवार के बुजुर्गों का भी ख्याल रखें. इसमें ये टिप्स आपके काफी काम आएंगे.

– घर में ही रहने को कहें. बाहर ना जाने दें.

– अगर उन्हें बुखार है तो खास तौर पर ध्यान रखें. लगातार टेंपरेचर नोट करें. साथ में फ्लू भी हो, सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को बताएं.

– घर पर ही बना ताजा खाना दें. इम्युनिटी बढ़ाने वाले भोजन दें.

– समय-समय पर अच्छे से हाथ धोने की आदत होनी चाहिए.

– अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाकर दें. पानी में अदरक, तुलसी उबालकर उसमें शहद मिलाएं.

बता दें कि कोरोना वायरस खांसी या छींकने से हवा में संचारित बूंदों के माध्यम से फैलता है. यह प्रभावित व्यक्ति से आस-पास के लोगों में नाक, मुंह या आंखों के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है.