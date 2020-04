Coronavirus Homemade Mask: कोरोनावायरस से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. अब सरकार ने संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनने की सलाह दी है. Also Read - पीएम मोदी ने जापान और नेपाल के प्रधानमंत्री से की फोन पर बात, कहा- कोरोना से लड़ाई में हम एक साथ खड़े हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जरूरी नहीं कि आप बाजार से खरीदकर ही मास्क पहनें. बल्कि घर पर कपड़े से मास्क तैयार कर यूज कर सकते हैं. Also Read - गुजरात में कोरोना के एक दिन में 46 नए मामले,19 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 308 पर पहुंचा

घर पर बने मास्क को बार-बार धोकर यूज किया जा सकता है. ऐसे में हाइजीन को लेकर भी कोई समस्या नहीं होती. Also Read - अमरिंदर बोले- कोरोना के खिलाफ 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज नाकाफी, भयावह हो सकती है स्थिति

– घर में मौजूद किसी भी कपड़े से मास्क बना सकते हैं. सूती हो ज्यादा बेहतर है. जिस कपड़े से मास्क बनाना है उसे धो लें.

– मास्क बनाने के लिए आपको कपड़े को ए4 साइज में चौकोर काटना है. इसके अलावा सुई-धागे की जरूरत होगी.

– कपड़ा उतना ही काटें जितना आपके चेहरे पर फिट हो जाए. इसके चारों किनारों को मोड़कर तुरपाई कर लें.

– अब चार छोटे-छोटे नाड़े जैसे पीस तैयार करें. इन्हें मोड़कर सिल लें. बिल्कुल पतला-पतला.

– इन चारों को कपड़े के चारों कोनों से सिल लें. बस आपका मास्क बनकर तैयार है.

कुछ इसी तरह का मास्क केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तैयार किया है. काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है.

इसमें वे स्टेप के मुताबिक मास्क तैयार करती दिख रही हैं. आप भी ये फोटो देखकर सीख सकते हैं.

देखें-

घर बैठे सुई धागे से भी बन सकता है रीयूजेबल मास्क। #MaskIndia

Smt @smritiirani Ji leads by example and shows how to do it.

Read more about this on the link given below:https://t.co/zy8gEEucCC#YouthFightsCorona #YouthAllianceAgainstCoronahttps://t.co/syDvW6ibF7 pic.twitter.com/Z8FQm9iSqa

— Youth Alliance Against Corona (@YAAC2020) April 9, 2020