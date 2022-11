गले में जमा बलगम कैसे निकालें? ये छोटे दानें दूर करेंगे समस्या

यदि आप गले में कफ जमने से परेशान हैं तो ऐसे में बता दें कि कुछ घरेलू उपाय की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है. जानते हैं इनके बारे में...

How can I stop coughing at home? जैसे ही सर्दी आती हैं वैसे ही लोग बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुखाम, बुखार, वीकनेस आदि समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं. वही इन समस्याओं के कारण लोगों के गले में बलगम जमने लगती है. ऐसे में बता दें कि कुछ घरेलू उपायों के माध्यम से इस समस्या को दूर किया जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि यदि गले में कफ जम जाए तो इससे निकालने के लिए कौन से घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए. पढ़ते हैं आगे…

गले में कफ जमने के घरेलू उपाय

यदि आप शहद के साथ काली मिर्च को मिलाकर खाते हैं तो इससे गले में जमा कफ दूर हो सकता है. काली मिर्च गले में जमा बलगम को बाहर निकालने में आपके बेहद काम आ सकती है. अदरक के इस्तेमाल से भी आप गले में जमा बलगम को दूर कर सकते हैं. ऐसे में आम अदरक को कूटकर उस का रस निकालें और उस रस को शहद के साथ मिलाकर खाएं. ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है. गुड़ के इस्तेमाल से भी सांस संबंधित समस्याओं के साथ-साथ गले में जमा कफ भी दूर हो सकता है. ऐसे में आप गुड़ के साथ अदरक मिलाकर खाएं. इससे अलग आप खाली गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं. यदि नमक के पानी से गरारे किए जाएं तो इससे भी जमा बलगम को दूर किया जा सकता है. ऐसे में आप एक गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और गरारे करें. इसे जल्दी आराम मिल सकता है. भाप लेने से भी गले में जमा कफ को बाहर निकाला जा सकता है. ऐसे में आप दिन में दो बार भाप ले सकते हैं.

