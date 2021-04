Covid 19 Vaccine For Women: देश भर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं. सरकार लोगों से कह रही है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं. इस बीच कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक मैसेज ऐसा है जो महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा है. Also Read - Pushpa Ka Pyar: 20 रुपए के नोट पर पुष्पा ने लिखा, दीपू जी मेरी शादी है, मुझे अपने साथ भगा ले चलो...

इस मैसेज में कहा गया है कि महिलाओं को पीरियड्स से पांच दिन पहले और पांच दिन बाद वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए. Also Read - भारत को सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रहा है जर्मनी और यूरोपीय संघ, बोले- ‘पूरी एकजुटता’ के साथ खड़े हैं

वायरल मैसेज में और भी कई तरह के दावे किए गए हैं. लिखा गया है कि इससे इम्युनिटी कम होती है. Also Read - सभी बंदरगाहों को ऑक्सीजन, इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से सभी शुल्क हटाने का निर्देश

वहीं एक अन्य मैसेज में कहा जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं के मासिक धर्म यानी पीरियड्स और फर्टिलिटी को प्रभावित करती है.

PIB ने बताया फेक

इन दावों को पीआईबी ने फेक बताया है.

#Fake post circulating on social media claims that women should not take #COVID19Vaccine 5 days before and after their menstrual cycle.

Don’t fall for rumours!

All people above 18 should get vaccinated after May 1. Registration starts on April 28 on https://t.co/61Oox5pH7x pic.twitter.com/JMxoxnEFsy

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 24, 2021