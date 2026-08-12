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पिज्जा खाने का मन है? घर में ओवन नहीं है तो टेंशन मत लो, ऐसे बनाएं टेस्टी पिज्जा

Pizza Recipe Without Oven: क्या आपका भी पिज्जा खाने का मन करता है, लेकिन घर में ओवन न होने की वजह से आप इसे बना नहीं पाते? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना ओवन के भी घर पर टेस्टी और चीज़ी पिज्जा आसानी से तैयार कर सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 12, 2026, 5:57 PM IST
Pizza Recipe
(Pexels)

पिज्जा का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि, कई लोगों को लगता है कि घर पर पिज्जा बनाने के लिए ओवन का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई की मदद से भी घर पर पिज्जा बना सकते हैं. इसके लिए आपको ओवन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी-सी तैयारी और सही तरीके से कढ़ाई को गर्म करके आप घर पर ही बाजार जैसा टेस्टी पिज्जा तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां, चीज़ और टॉपिंग डाल सकते हैं.

पिज्जा बनाने के लिए सामग्री

पिज्जा बेस के लिए आपको नीचे दिए गए सामान की जरूरत पड़ेगी:-

और पढ़ें: Fried Chicken Recipe In Hindi: कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर पर बनाएं टेस्टी फ्राइड चिकन

  • 2 कप मैदा
  • आधा कप दही
  • 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
  • आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
  • स्वादानुसार नमक
  • थोड़ा सा तेल
  • जरूरत के अनुसार पानी

टॉपिंग तैयार के लिए आपको नीचे दिए गए सामान की जरूरत पड़ेगी:-

  • 3 से 4 चम्मच पिज्जा सॉस
  • कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज़
  • शिमला मिर्च
  • प्याज
  • टमाटर
  • स्वीट कॉर्न
  • ऑलिव्स
  • चिली फ्लेक्स
  • ऑरिगैनो
  • अपनी मन पसंद सब्जियां

ऐसे तैयार करें पिज्जा का बेस

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा छान लें. इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दही डालें और जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटा न तो बहुत सख्त होना चाहिए और न ही ज्यादा चिपचिपा. आटा तैयार होने के बाद इसे ढककर करीब 30 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और पिज्जा का बेस भी बेहतर बनेगा.

कढ़ाई में ऐसे करें पिज्जा तैयार

अब एक भारी तली वाली कढ़ाई लें और उसके अंदर नमक की एक परत बिछा दें. इसके ऊपर एक छोटा स्टैंड रखें. कढ़ाई को ढककर करीब 8 से 10 मिनट तक गर्म होने दें. इससे कढ़ाई ओवन की तरह काम करने लगेगी. इस बीच तैयार आटे से एक लोई लेकर उसे थोड़ा मोटा बेल लें. पिज्जा बेस को बहुत पतला न रखें. बेस को fork spoon की मदद से हल्का-हल्का छेद कर दें, ताकि पकाते समय वह ज्यादा फूल न जाए. अब एक प्लेट या पिज्जा ट्रे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बेस रखें. इसके ऊपर पिज्जा सॉस अच्छी तरह फैलाएं. फिर मोजरेला चीज़ की एक परत डालें और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और स्वीट कॉर्न डालें. इसके ऊपर दोबारा थोड़ा चीज़ डालें. आखिर में चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो छिड़क दें. अब प्लेट को सावधानी से पहले से गर्म कढ़ाई के अंदर रख दें.

ध्यान रखें कि प्लेट सीधे नमक पर न रखी हो, बल्कि स्टैंड के ऊपर हो. कढ़ाई को ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें और धीमी से मिडियम आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक पकने दें. जब चीज़ अच्छी तरह पिघल जाए और पिज्जा के किनारे हल्के सुनहरे नजर आने लगें, तो गैस बंद कर दें. आपका गरमा-गरम और चीज़ी पिज्जा तैयार है. इसे सावधानी से बाहर निकालें और अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें.

पिज्जा बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

कढ़ाई में पिज्जा बनाते समय आंच बहुत तेज न रखें. तेज आंच पर बेस नीचे से जल सकता है, जबकि ऊपर की चीज़ ठीक से पिघल नहीं पाएगी. इसलिए धीमी या मिडिमय फ्लेम पर ही रहने दें. कढ़ाई को पहले से गर्म करना भी जरूरी है. साथ ही, पिज्जा प्लेट को सीधे कढ़ाई के तल पर रखने से बचें. स्टैंड का यूज़ करने से गर्मी चारों तरफ से बेहतर तरीके से पहुंचती है. कढ़ाई में यूज़ किया गया साफ नमक दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, अगर वह जलकर काला न हुआ हो. इस आसान तरीके से बिना ओवन के भी आप घर पर अपनी पसंद का टेस्टी और चीज़ी पिज्जा बना सकते हैं.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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