मोमोज की लाल चटनी के हैं दीवाने? घर पर ऐसे बनाएं तीखी-चटपटी चटनी, बेहद आसान है रेसिपी

आज के समय में बच्चा हो या बड़ा, हर कोई फास्ट फूड का दीवाना है. इनमें मोमोज लोगों के पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक हैं. खासकर मोमोज के साथ मिलने वाली तीखी लाल चटनी के लिए लोगों की दीवानगी अलग ही लेवल की है.इस चटनी का तीखा और चटपटा स्वाद मोमोज का मजा दोगुना कर देता है. अगर आपको भी मोमोज की लाल चटनी पसंद है और आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ आसान सामग्री की मदद से आप इसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं, मोमोज की लाल चटनी बनाने की आसान रेसिपी
बाजार जैसी टेस्टी मोमोज चटनी बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी. जिसके लिए आपको चार पके हुए लाल टमाटर, 10 से 12 सूखी लाल मिर्च (तीखी और कश्मीरी मिलाकर), 12-15 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच सिरका (विनेगर), 1 छोटा चम्मच चीनी और स्वादानुसार नमक लेना होगा. अगर आप ज्यादा चटनी बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीजों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं.
चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म करना है. उसके बाद इसमें मिर्च और टमाटर डाल देना है. इसके लिए आपको 10 से 12 मिनट ही लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि टमाटर अच्छे से उबलना चाहिए.जब तक टमाटर नरम न हो जाएं. इसके बाद आपको इन्हें पानी से बाहर निकालकर ठंडा होने देना है और इनके छिलके निकाल देने हैं. चटनी तैयार करने के लिए आपको उबले हुए टमाटर, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन को मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेना है.
इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन और अदरक डालकर एक मिनट भूनें. पिसा हुआ पेस्ट पैन में डालें. इसके बाद नमक, चीनी, सोया सॉस और सिरका मिलाएं. ध्यान रहे कि गैस को मीडियम आंच पर रखना है और 3 से 4 मिनट तक उबालना है. जब तक चटनी अच्छी तरह गाढ़ी न हो जाए. तैयार है आपकी टेस्टी मोमोज की चटनी.
इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं. इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको इसे एक साफ बर्तन में रख लेना है. इसके बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है. स्टोर करने के लिए आपको एक कांच का जार लेना है, ध्यान रखें कि वह सूखा होना चाहिए. इसके बाद उस जार में इस चटनी को डाल देना है और ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना है आप इसे 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं. इसके अलावा, आप इसे फ्रेश बनाए रखने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं. इससे चटनी कई दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी और आप इसका मजा ले सकते हैं.