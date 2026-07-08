टिफिन से लेकर ऑफिस लंच तक के लिए बेस्ट हैं क्रीमी छोले सैंडविच, खाते ही आ जाएगा मजा

Creamy Chole Sandwiches Recipe: बरसात के मौसम में बच्चों के टिफिन में और ऑफिस लंच में कुछ हटके चीजों को बनाकर दे सकते हैं, जैसे क्रीमी छोले सैंडविच जो बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.

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Creamy Chole Sandwiches Recipe: अधिरतर घरों में कई बार एक ही तरह का खाना बनाया जाता है, जिस वजह से खाने का मन तक नहीं करता है और फिर वैसी खाना वापिस आ जाता है. अगर आप भी रोज-रोज एक तरह का खाना खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं और कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप क्रीमी छोले सैंडविच को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी काफी ज्यादा होता है और आपकी हेल्थ को भी फिट रखने का काम करता है. उबले हुए छोले, दही या हंग कर्ड, ताज़ी सब्जियों और हल्के मसालों के साथ जब आप इसको बनाएंगी, तो मजा ही आ जाएगा. यह सैंडविच बच्चों के टिफिन, ऑफिस लंच, शाम की भूख या वीकेंड ब्रंच में बनाकर खाने के लिए एकदम बेस्ट रहेगा. अगर आप भी इस टेस्टी डिश को बनाने की सोच रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर आसानी से बनाकर सकते हैं?

क्रीमी छोले सैंडविच को घर पर आसानी से बनाने का तरीका

क्रीमी छोले सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से क्रीमी छोले सैंडविच को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे- कप उबले हुए छोले, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइस, गाढ़ा दही, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, खीरा बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, नमक, छोटा चम्मच नींबू का रस, बारीक कटा हरा धनिया, बटर या घी इन चीजों को आपको चाहिए होता है और ये चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी.

क्रीमी छोले सैंडविच बनाने के लिए विधि

अगर आप घर पर आसानी से क्रीमी छोले सैंडविच को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उबले हुए छोले को हल्का मैश कर लेना है और फिर इसमें गाढ़ा दही, प्याज, टमाटर, खीरा, काली मिर्च, भुना जीरा, नमक, नींबू का रस और हरा धनिए को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब ब्रेड स्लाइस आपको लेनी है और फिर इसके मिश्रण को आपको अच्छे से इसमें फैलाना है और इसके बाद दूसरी स्लाइस से अच्छे से ढककर देना है. पैन या सैंडविच मेकर में आपको हल्का सा बटन लगाना है और फिर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको सेंकना है. अब आपके गरमा-गरम क्रीमी छोले सैंडविच बनकर तैयार है, इसको आप हरी चटनी, टोमैटो सॉस या दही के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं.