Cucumber Gel For Skin: धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है. सर्दियां खत्म होने को हैं और गर्मियों ने दस्तक दे दी है. ऐसे में गर्मियों के मौसम में स्किन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. गर्मियों के दौरान अक्सर टैनिंग. डलनेस और पिंपल्स का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि त्वचा की खास देखभाल की जाए. गर्मियों के मौसम में एलोवेरा स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. यह स्किन को ठंडक देता है. उसी प्रकार से खीरे को भी गर्मियों में ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हम आपको खीरे का जैल (Skin Par Lagaye Khire Ka Gel) बनाने की विधि बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप गर्मियों के मौसम में चेहरे को ठंडक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं- आइए जानते हैं विधि (Is Tarah Banaye Khire Ka Gel) Also Read - Home Made Scrub: स्किन की डेड सेल्स हटाने के लिए अपनाएं चावल का चूरा, ये है बनाने का आसान तरीका

सामग्री- Also Read - Skin Care Tips 2021: साल 2021 में अपनाएं ये स्किन केयर टिप्स, दिखेंगी खूबसूरत

– 1 खीरा

– 2 बड़े चम्‍मच एलोवेरा जैल

– एयर टाइट डिब्‍बा Also Read - Beauty Tips: शादी से पहले चेहरे पर निकल आए हैं पिंपल्स? घबराए नहीं अपनाएं ये तरीके

विधि

– सबसे पहले खीरे को अच्‍छी तरह से साफ कर लें.

– इसे कद्दूकस कर लें.

– अब इसका सारा रस निकाल लें.

– इस रस में एलोवेरा जैल मिलाएं. इसमें रस और एलोवेरा जैल की मात्रा समान होनी चाहिए.

– इसे अच्‍छे से मिक्‍स करें और एयर टाइट डिब्‍बी में रख लें.

– आप इस जौल को रात में चेहरे पर लगा कर सो सकती हैं.

खीरा जैल के फायदे

– इसे चेहरे पर लगाने से स्किन पोर्स का साइज छोटा होता है और त्‍वचा में कसाव आता है.

– खीरे का जैल त्‍वचा पर टैनिंग को कम करता है और सनस्‍क्रीन का काम करता है.

– खीरे के जैल से त्‍वचा की ड्राईनेस को दूर किया जा सकता है और त्‍वचा को ग्‍लोइंग बनाया जा सकता है.

– खीरे में ब्‍लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, त्‍वचा पर इसका प्रयोग करने से त्‍वचा में चमक और निखार आता है.