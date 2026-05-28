गर्मी में बदबूदार स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए लगाएं इस 1 चीज का हेयर मास्क, मिलेगी गजब की ठंडक

Cucumber Hair Mask Benefits: समर में पसीना-धूल की वजह से बालों पर इसका बुरा असर पड़ता है आज आपको एक असरदार हेयर मास्क के बारे में बताते हैं.

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(pic credit- pexels)

Cucumber Hair Mask Benefits: गर्मियों का मौसम आते ही पसीना, धूल और तेज धूप हमारी त्वचा के साथ-साथ बालों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. स्कैल्प में पसीना ज्यादा आता है और जिस कारण बदबू, खुजली, चिपचिपापन और डैंड्रफ जैसी समस्याएं भी काफी हद तक बढ़ जाती है. महंगे शैंपू और हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद भी इस परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पाता है. कभी-कभी घरेलू नुस्खे काफी ज्यादा असरदार साबित भी हो जाते हैं. आज आपको जो घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, वो है खीरे का हेयर मास्क. खीरा तो सभी को खूब पसंद होता है और समर में ये हर घर में लाया ही जाता है. ये शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ आपकी स्कैल्प को भी ठंडा रखने का काम करता है. बालों की भी सारी गंदगी को हमेशा के लिए साफ कर देता है अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं.

स्कैल्प के लिए क्यो है खीरा फायदेमंद?

बाहर की गंदगी के कारण स्कैल्प काफी ज्यादा धुल से भर जाती है, जिस कारण काफी सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है. अगर आप खीरे का मास्क बालों की जड़ों तक लगाते हैं, तो स्कैल्प को ठंडक और नमी देता है. इसको लगाने से बालों को विटामिन A, C, K, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं.

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बालों में खीरा लगाने के फायदे

अगर आप बालों में खीरा का हेयर मास्क लगाते हैं, तो स्कैल्प को ठंडक, खुजली और जलन से राहत, पसीने और बदबू को कम, बालों को मुलायम, डैंड्रफ कम, स्कैल्प का ऑयल खत्म ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं.

खीरे का हेयर मास्क कैसे बनाएं?

अगर आप घर पर ये हेयर मास्क लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खीरा, एलोवेरा जेल, नींबू का रस, दही इन सभी चीजों को मिलाकर अपने बालों में लगाकर 30 मिनट तक के लिए इसको ऐसी रख देना है और फिर साथ ही साफ पानी से अपने बालों को धो देना है. आपके बाल काफी ज्यादा चमकदार नजर आएंगे. आप इस मास्क को हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी त्वचा और बालों से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)