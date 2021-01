Dahi-Kishmish Health Benefits: खाने के बाद भूख लगने पर अक्सर लोग कुछ-कुछ अनहेल्दी चीजें खाते हैं. ये तली-भुनी चीजें हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होती है. ऐसे में आज अनहेल्दी चीजों से हेल्दी चीजों पर स्विच कर सकते हैं. ऐसी ही एक हेल्दी चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. हम बात कर रहे है दही और किशमिश की. दही और किशमिश हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है. इसे बनाना काफी आसान होता है और यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाए और इसके फायदों के बारे में- Also Read - Benefits Of Raisins In Winter: सर्दियों में जमकर खाएं किशमिश होंगे ये जबरदस्त फायदे, जानें किन बीमारियों से रहेंगे दूर

कैसे बनाए दही- किशमिश रेसिपी

-एक बाउल में गरम फुल फैट मिल्‍क लें.

-इस दूध में किशमिश डालें.

-अब इसमें एक चम्मच दही डालें.

– दूध को अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें.

– अब इसे 10-12 घंटे के लिए ढ़क कर रख दें.

– दही जम जाए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

दही -किशमिश खाने के फायदे

– दही -किशमिश खाने से शरीर में गुड बैक्टिरिया की ग्रोथ होती है.

– दही -किशमिश खाने से पेट की सूजन कम होती है.

– दही -किशमिश खाने से हड्डियां मजबूत होती है.

– बढ़े हुए ब्‍लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी दही और किशमिश बहुत फायदेमंद होती है.

– पीसीओडी की समस्‍या, थायरॉइड या डायबिटीज की समस्‍या से परेशान लोगों को दही -किशमिश का सेवन करना चाहिए.