By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दाल चावल या दाल रोटी...वजन घटाने के लिए क्या ज्यादा तेजी से करता है काम?
एक बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती है कि चावल छोड़ने से वजन कम होता है या रोटी छोड़ने से? ऐसे में अगर आप भी इन दोनों बातों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज हम आपके इसे कंफ्यूजन को दूर करेंगे.
बढ़ते वजन से हर कोई परेशान हैं, ये दिखने में तो खराब लगता ही है साथ ही साथ कई बीमारियों का कारण भी बनता है. ऐसे में जब भी वजन कम करने की बात आती है तो कोई कहता है रोटी छोड़ दो तो कोई कहता है चावल, ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर क्या छोड़ने से वाकई में वजन कम होता है?
हालांकि एक्सपर्ट की मानें तो देखा जाए तो दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है. असल में दाल हमारी प्लेट की असली स्टार है. एक्सपर्ट की मानें तो दाल-चावल हो या दाल-रोटी, दाल दोनों में ही कॉमन फैक्टर है और यही सबसे अच्छी बात है. दाल में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखने का काम करता है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बच जाते हैं. दाल वजन घटाने में बहुत मददगार होती है. हालांकि समस्या ये है कि आज भी कई लोग दाल को सिर्फ साइड डिश समझते हैं, जबकि इसे मुख्य हिस्सा बनाना चाहिए.
दाल-चावल:
हम में अधिकतर लोगों का दाल चावल फेवरेट होता है. ये सेहत के लिहाज से भी बुरा नहीं है बस जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं है. अक्सर चावल को वजन बढ़ाने वाला मान लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं. डायटीशियन की मानें तो सफेद चावल जल्दी पच जाता है, इसलिए अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, हालांकि दाल-चावल वजन घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस प्लेट में इसकी सही मात्रा होनी चाहिए. जैसे छोटा कटोरा चावल, ढेर सारी दाल, सब्ज़ी या सलाद परफेक्ट है.
खासकर जो लोग दिन में चलते-फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जल्दी डिनर कर लेते हैं, उनके लिए दाल-चावल ठीक रहता है. समस्या तब होती है जब चावल ज्यादा हो और दाल कम.
दाल-रोटी क्यों लगती है ‘सेफ’?
अब बात आती है दाल रोटी की, कई लोग रोटी को वजन कम करने में मददगार मानते हैं. रोटी (खासकर गेहूं या बाजरा-ज्वार की) में फाइबर ज्यादा होता है. फाइबर पाचन धीमा करता है और भूख देर से लगती है. ऑफिस जाने वाले या कम चलने-फिरने वाले लोगों के लिए दाल-रोटी बेहतर काम करती है क्योंकि ये भूख को कंट्रोल रखती है, लेकिन अगर 4-5 रोटी खा लीं, पराठा बनाया या उसमें ढेर सारा घी-मक्खन डाल दिया तो वजन घटने की जगह बढ़ सकता है. रोटी हल्की नहीं है, बस धीरे पचती है.
अब पते की बात ये है कि चावल हो या रोटी, सबसे ज़्यादा मायने रखती है कितना खा रहे हो. अगर आपको चावल पसंद है तो एक छोटा कटोरा रखें और इसमें दाल, सब्ज़ी की मात्रा बढ़ा दें और अगर आपको रोटी पसंद है तो 1-2 रोटी खाएं, पराठा अवॉइड करें. हां ये ध्यान में रखें कि हर प्लेट में सलाद या हरी सब्जी जरूर रखें. ये कैलोरी बढ़ाए बिना पेट भर देती है।
वजन घटाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कुल कितना खा रहे हैं और कितनी देर बाद खा रहे हैं. छोटे-छोटे बदलाव जो मदद करेंगे जैसे-
- सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार या हाथ से कुटा चावल चुनें, फाइबर बढ़ेगा
- रोटी भी मल्टीग्रेन या बाजरा-ज्वार की बनाएं, मैदा वाली अवॉइड करें
- ये बदलाव भूख को कंट्रोल रखेंगे और वजन घटाना आसान हो जाएगा