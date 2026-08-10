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बारिश में घर की दीवारों पर आ गई सीलन? आज ही अपनाएं ये आसान उपाय

Wall Dampness: क्या आपके घर में भी सीलन की समस्या आ रही है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इस समस्या का समाधान भी आपके घर में ही है. कुछ घरेलू उपायों से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 10, 2026, 1:08 PM IST
Wall Dampness

मानसून आने से गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन बारिश बहुत सी परेशानियां लेकर आती है. जिसमें से एक सबसे बड़ी समस्या घरों में सीलन आने की है. बारिश की वजह से हवा में नमी फैल जाती है. घरों की दीवारों का पेंट खराब होने लगता है. वह धीरे-धीरे करके नीचे गिरने लगता है. और जिसके बाद साफ तौर से नमी दिखने लगती है. इससे सिर्फ घरों को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि घर में रखा फर्नीचर भी खराब होने लगता है. कपड़ों में से बदबू आने लगती है. घर की दीवारों में दरार आने लगती है. इन सबके पीछे घर में आई सीलन है. अगर आप इसका समाधान कर लें, तो आपको इनमें से कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. हम आपको ऐसे कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे आपके घर की सीलन की समस्या खत्म हो जाएगी.

एग्जॉस्ट फैन का करें इस्तेमाल

घर के अंदर की नमी को कम करने के लिए सही वेंटिलेशन बहुत जरूरी है. खासकर किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं, खाना बनाते समय निकलने वाली भाप और नहाने के बाद बनी नमी अगर बाहर नहीं निकलती, तो धीरे-धीरे पूरे घर के में नमी फैल जाएगी. इसलिए खाना बनाने के दौरान और नहाने के बाद कुछ समय तक एग्जॉस्ट फैन चलाते रहें. ताकि वह पर बिल्कुल भी नमी न रहे.

नमक के साथ नीम का तेल

जिस कमरें में सीलन है, वहां पर सेंधा नमक को किसी चौड़े बर्तन में रख दिजिए. इससे भी काफी हद तक नमी कम हो सकती है. इसमें नीम के तेल की कुछ बूंदें डाली जा सकती हैं. नीम के तेल से फंगस और कीड़ों से जुड़ी समस्या का भी समाधान होता है, अगर आपके घर में बारिश होने के बाद तेजी से कीड़े फैलने लगते है, तो आप तब भी इस घरेलू उपाय का यूज़ करके उन्हें भगा सकते है. वहीं, अगर दीवार या फर्नीचर पर फंगस नजर आ रही है, तो केवल नीम का तेल इस्तेमाल करने के बजाय उस जगह को अच्छी तरह साफ करना और सूखा रखना ज्यादा जरूरी है.

सीलन की असली वजह का पता लगाएं

अगर सफाई करने के बाद भी दीवार पर बार-बार सीलन लौट आती है, तो सिर्फ घरेलू उपाय करना पर्याप्त नहीं होगा. पाइपलाइन में लीकेज, छत पर भरे पानी को निकालना भी जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से भी दीवारों में सीलन आती है. ऐसे में सबसे पहले आप आपने पूरे घर में देख लें कि कहीं भी पानी नहीं भरा हो और अगर कहीं से लीकेज की समस्या है, तो आप उसकी मरम्मत जल्द से जल्द करें.

बारिश से पहले दरारों को करें बंद

मानसून शुरू होने से पहले घर की छत, दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास की जगह को अच्छी तरह जांच लें. अगर कहीं छोटी दरार या छेद नजर आए, तो उसे अच्छे क्रैक फिलर या सीलेंट की मदद से बंद कर दें. इससे बारिश का पानी दीवार के अंदर जाने से रोका जा सकता है और सीलन की समस्या कम होती है.अगर दीवार पर नया पेंट करवाने की तैयारी है, तो केवल रंग पर ध्यान न दें. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का प्राइमर लगवाएं और इसके बाद ऐसा पेंट चुनें जिसमें वॉटरप्रूफ और एंटी-फंगल गुण हों. सही प्राइमर और पेंट दीवार को नमी के असर से बचाने में मदद करते हैं.

पेंट उखड़ने पर पहले वजह जानें

अगर दीवार का पेंट फूल रहा है या नीचे से उखड़ रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत नया पेंट न कराएं. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि दीवार में नमी कहां से आ रही है. गीले निशान, सफेद पाउडर जैसी परत और लगातार बनी रहने वाली सीलन दीवार के अंदर नमी होने के संकेत होते हैं.समय रहते इन उपायों को अपनाने से दीवारों के साथ-साथ फर्नीचर और घर के दूसरे सामान को भी नमी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.

फर्नीचर को दीवार से थोड़ा दूर रखें

अगर सीलन फर्नीचर भी नजर आना शुरू हो गई है, तो सबसे पहले आप अपने फर्नीचर को बचाने के लिए दीवारों से दूर रखना शुरू कर दें. घर में साफ सफाई करते समय पानी काम बहुत कम ही और जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें. इससे फर्नीचर में नमी जमा होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए फर्नीचर और दीवार के बीच थोड़ी जगह रखें, ताकि हवा आसानी से आती-जाती रहे.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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