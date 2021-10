Dandruff Home Remedies For Winters: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. सर्दियों में अधिकतर लोगों को डैंड्रफ (home remedies for dandruff) की समस्या का सामना करना पड़ता है. डैंड्रफ की वजह से बालों से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इससे सफेद बाल, बालों का झड़ना और रूखे बालों से समस्या से जूझना पड़ता है. बहुत से लोग डैंड्रफ (Dandruff Se Bachne Ke Upay) की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं लेकिन फिर भी यह समस्या दूर नहीं हो पाती. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. आइए जानते हैं-Also Read - Home Remedies For Dandruff: सर्दियों में डैंड्रफ आपको करते हैं परेशान, तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे मिलेगी राहत

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

– टी-ट्री ऑइल रूसी की समस्या दूर करने में कारगर है. इसके लिए अपने शैंपू में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर सिर धो लें. इसके चार से पांच बार के इस्तेमाल से ही रूसी की समस्या दूर हो जाएगी. Also Read - Home Remedies For Dandruff: सिर में डैंडरफ की वजह से हो रही है परेशानी, तो इन घरेलू तीरकों से पाएं इससे छुटकारा

– सेब का सिरका और दही आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा कप सादा दही में एक छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं. अब बालों को शैम्पू करने के बाद इस मिश्रण को गीले स्कैल्प पर लगाएं. सिर की मसाज करें और 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद ठंडे पानी से धो लें. Also Read - Hair Tips: जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं आपके किचन में रखी ये चीजें, एक बार जरूर करें ट्राई

– नींबू का रस और सूखे संतरे के छिलके भी आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इसके लिए आप 5 से 6 चम्मच नींबू के रस में आवश्यकतानूसार सूखे संतरे के छिलके का पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और उसको बालों की जड़ों मे लगाएं.

– रूसी से निपटने के लिए नींबू के रस में शहद मिलाकर बालों पर लगाने से फायदा होता है. नींबू में प्राकृतिक अम्ल होता है जो रूसी को आसानी से खत्म कर देता है और शहद रूखापन दूर करने में मदद करता है. इसमें किसी तेल को मिलाकर भी सिर की त्वचा पर लगाया जा सकता है.

– नारियल के तेल में कपूर मिला कर अच्छी तरह से बालों में तथा सिर पर लगाएं. ये तेल भी एक घंटे से ज्यादा न रखें.