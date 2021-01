नई दिल्ली: सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए मार्केट में कई तरह की दवाईयां उपलब्ध हैं. जिनमें से वियाग्रा भी एक है. आजकल के समय में युवाओं के बीच वियाग्रा का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ने लगा है. आजकल के युवा, मर्दानगी बढ़ाने, लंबे समय तक आनंद लेने और अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा न हो, इस डर से वायाग्रा का इस्तेमाल करते हैं. कई बार लोग इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर से पूछे ही करने लगते हैं. ऐसे में इससे आपके शरीर में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. आइए जानते हैं वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स (Side Effects Of Viagra In Hindi ) के बारे में- Also Read - रोज Viagra की खुराक लेने से होता है ये फायदा! शोध में चौंकाने वाले नतीजे...

आपको बता दें कि वियाग्रा का इस्तेमाल उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है. जो सेक्स संबंधित परेशानियों से गुजर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपको इसे खाने के बाद से छाती में दर्द या सांस की गति तेज होने की समस्या होती है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए. आइ जानते हैं वियाग्रा के साइड इफेक्ट्स के बारे में-

जा सकती है आंखों की रोशनी- इसके सेवन से कई बार आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना पड़ता है. अगकर आपको इसे खाने के बार देखने में दिक्कत हो रही हो तो आपको इसका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर का खतरा- इसके सेवन से ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना होती है. अगर आपको अक्सर लो बीपी की समस्या रहती है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

हार्ट के मरीज बनाए दूरी- जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उन्हें कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए. इससे उनका समस्या और भी बढ़ सकती है. साथ ही वियाग्रा को कभी भी दूसरी दवाईयों के साथ नहीं खाना चाहिए.

लीवर की समस्या- वायग्रा का सेवन करने से लिवर पर विपरीत असर पड़ता है. यदि कोई नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करता है तो इससे उसके लिवर के कमजोर होने की संभावना ज्यादा रहती है.