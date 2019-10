दीपिका पादुकोण अकेली ऐसी भारतीय एक्‍ट्रेस बन गई हैं जिन्‍हें Business of Fashion list यानी BoF 500 में जगह मिली है. ये ऐसी लिस्‍ट है, जिसमें उन लोगों को जगह दी जाती है जो फैशन इंडस्‍ट्री में हटकर काम कर रहे हैं. जिनका योगदान काफी अच्‍छा माना जाता है.

दीपिका पर कमेंट करते हुए Business Of Fashion ने लिखा, One of the highest-paid actors in Bollywood was featured on the April cover of American Vogue and has become a red carpet mainstay by mixing Parisian haute couture labels with homegrown Indian designers.

दीपिका के अलावा इस लिस्‍ट में जो जगह बना पाए हैं वो है Saitex के फाउंउर और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संजीव बहल.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही दीपिका पेरिस फैशन वीक में भी नजर आई थीं. इससे पहले IIFA में उनके पर्पल फीदर गाउन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

View this post on Instagram 🧡 J’adore @dior #dior A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Sep 24, 2019 at 12:19pm PDT

View this post on Instagram I purple you…💜 A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Sep 18, 2019 at 12:03pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Jul 27, 2019 at 7:19am PDT

View this post on Instagram विशिष्ट आकृति धारण करना…💋 wearing:@ashistudio A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Jun 20, 2019 at 12:50pm PDT

जहां तक फिल्‍मों की बात है तो दीपिका छपाक और 83 की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं. फिल्‍म छपाक में वे एसिड सर्वाइवर लक्ष्‍मी अग्रवाल की भूमिका में दिखेंगी. वहीं 83 में वे पति रणवीर सिंह के साथ स्‍क्रीन शेयर कर रही हैं. रणवीर कपिल सिंह की भूमिका में दिखाई देंगे, वहीं दीपिका उनकी पत्‍नी रोमी देव की भूमिका में दिखेंगी.

