शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए अपनी थाली में जरूर शामिल करें ये 5 चीजें, हमेशा रहेंगे फिट

Healthy Diet: अगर आप अपने शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर रखना चाहती हैं, तो आप अपनी थाली में जरूरी चीजें शामिल कर सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/definitely-include-these-5-things-in-your-plate-to-provide-nutrients-to-the-body-8527187/ Copy

Healthy Diet: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का खान-पान काफी ज्यादा अलग हो गया है. जिंदगी में खान-पान पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो गया है, वरना आपका शरीर काफी ज्यादा बेजान हो जाएगा और फिर बीमारियां भी काफी हद तक बढ़ जाएगी. ऑफिस, घर और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच कई बार लोग ऐसा खाना खाने लगते हैं, जिससे पेट तो भर जाता है, लेकिन उनको वो जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है. शरीर में कमजोरी और पोषण की कमी जैसी परेशानियां भी काफी ज्यादा आजकल होने लग गई है. एक हेल्दी डाइट का मतलब सिर्फ कम खाना ही नहीं होता है बल्कि भरपूर पोषक तत्वों का हमारी डाइट में होना होता है. आज आपको बताते हैं आपको अपनी डाइट की थाली में कौन-कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

अपनी थाली में शामिल करें जरूरी पोषक तत्व

1. दालें और दूसरे प्रोटीन वाली चीजें

अगर आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में दालें और दूसरे प्रोटीन वाली चीजों को जरूर शामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए जरूरी होता है. प्रोटीन के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी आपको मिलते हैं.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां

आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी जरूर शामिल करना चाहिए. पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ और चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपके शरीर में गजब की ताकत भर जाती है.

3. मौसमी फल

आपको अपनी डाइट में हमेशा मौसमी फलों को भी शामिल करना चाहिए. सेब, अमरूद, संतरा, पपीता, अनार, केला, तरबूज. रोजाना अपनी डाइट में अलग-अलग रंग और प्रकार के मौसमी फल को आपको देना चाहिए.

4. नट्स, बीज और दही

नट्स, बीज और दही को भी आपको अपनी डाइट को शामिल करना चाहिए. प्रोटीन, फाइबर और असंतृप्त वसा जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

5. सोयाबीन, पनीर, दूध

सोयाबीन, पनीर, दूध को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपकी थाली में इसको शामिल करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.