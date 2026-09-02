दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर, 3200 के पार पहुंचे H1N1 के मामले, जानें लक्षण और बचाव के तरीके

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस साल राजधानी में 31 अगस्त तक H1N1 के 3,218 मामले सामने आ चुके हैं. खास बात यह है कि 31 अगस्त तक ही मरीजों की संख्या 2024 में दर्ज किए गए पूरे साल के आंकड़े से ज्यादा हो गई है. बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अकेले 31 अगस्त को 164 नए मामले दर्ज किए गए. इससे पहले 29 अगस्त को एक दिन में 199 मरीज मिले थे, जबकि 30 अगस्त को 48 नए मामले सामने आए थे.
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त तक राजधानी में H1N1 के 3,218 मरीज सामने आ चुके हैं. इस साल संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में दिल्ली में पूरे साल 3,151 H1N1 केस दर्ज हुए थे. वहीं, 2026 में अगस्त खत्म होने से पहले ही यह संख्या 3,218 तक पहुंच गई है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में राजधानी में 3,627 मामले सामने आए थे और 31 मरीजों की मौत हुई थी. इसके बाद 2020 में 412, 2021 में 92, 2022 में 442, 2023 में 209, 2024 में 3,151 और 2025 में 229 मामले दर्ज किए गए थे. इन आंकड़ों के मुताबिक, 2019 के बाद 2026 में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है. किसी भी तरह के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या गोली नहीं लेनी चाहिए.
स्वाइन फ्लू होने पर कुछ सामान्य और गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इनमें शामिल हैं-
बीमारी के लक्षण गंभीर हों, लंबे समय तक बने रहें या लगातार बिगड़ते जाएं, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें. समय पर जांच और उचित इलाज से स्थिति को गंभीर होने से रोकने में मदद मिल सकती है. बदलते मौसम के बीच फ्लू के मामलों को देखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है. साफ-सफाई का ध्यान रखें, बीमार होने पर आराम करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.
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