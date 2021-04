Benefits of Coconut Water during Covid-19: कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद नारियल पानी की खपत अचानक से बढ़ गई है. इस कारण नारियल पानी के दाम में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है. आपकों बता दें कि जो नारियल पानी दस दिन पहले 40 से 50 रुपए में मिलता था अब वह 70 से 80 रुपए के बीच बिक रहा है. कोरोना के मरीज़ों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के बाद नारियल पानी की मांग भी बढ़ गई है. जो लोग संक्रमित है और होम आइसोलेशन (Home Isolation) में अपना इलाज करा रहे है उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है. यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ता है यानि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और संक्रामक रोगों के खतरे को भी कम कर देता है. Also Read - Tips to protect kids from coronavirus: Video में जानिए बच्चों को कोरोना से बचाने के 8 आसान टिप्स और लक्षण

गाजियाबाद में नारियल पानी बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में उनकी नारियल पानी की बिक्री आचानक से दो गुनी हो गई है. संक्रमण की दूसरी लहर में पहले लोग एक या दो नारियल ले जाते थे पर अब 5 से 6 नारियल पैक कराकर ले जा रहे है. एक और दुकानदार ने बताया कि वह अब मंडी से नारियल 75 रुपए में खरीद रहे है और 80 रुपए में बेंच रहे है.

नारियल पानी पीने के फायदें

आपकों बता दें कि नारियल पानी शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है. इसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते है जो शरीर की कमजोरी और थकान को मिटाने में मदद करता है. एक नारियल में लगभग 600 मिलिग्राम पोटेशियम होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानि इम्यूनिटी को बढ़ता है. एक्सपर्ट के अनुसार हमें खाने के साथ नारियल पानी पीना चाहिए. नारियल पानी ब्लड प्रेशर को भी नार्मल रखने में मदद करता है. जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की प्राबल्म से ग्रसित है वह लोग नारियल पानी का सेवन जरूर करें पर ध्यान रखें की अधिक सेवन से आपकों लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप सही मात्रा में इसका सेवन करें.