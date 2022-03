Dengue Cases in Delhi NCR: हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने ताजा रिपोर्ट (Dengue Cases in Delhi) जारी की है, जिसके मुताबिक, इस साल मार्च के महीने तक कुल 52 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं इस हफ्ते 4 नए मामले देखें गए हैं. बता दें कि डेंगू का बुखार मादा एडीज मच्छर (Aedes) के काटने से होता है. जब ये मच्छर व्यक्ति को काटता है. तब डेंगू का ये वायरस खून से जरिये हमारे शरीर में फैलता है. ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति को पहले एक बार डेंगू (Dengue) हो चुका है तो जब उसे दूसरी बार डेंगू बुखार होगा तो उसके लक्षण (Symptoms of Dengue) अधिक गंभीर हो सकते हैं. जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल से…Also Read - Delhi News Update: दिल्ली में गर्मी के बाद अब डेंगू ने बढ़ाई मुसीबत, 9 गुना तक बढ़ गए केस

डेंगू के लक्षण (Symptoms of Dengue)

व्यक्ति को चक्कर आना. व्यक्ति को तेज सिरदर्द होना. किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाना. डेंगू होने पर आंखों के पिछले भाग में तेज दर्द महसूस करना. दिल की दर धीमी हो जाना. भूख में कमी आ जाना शरीर की ऊर्जा में कमी होना. मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होना. त्वचा पर रैशेज हो जाना. कमजोरी और थकान महसूस करना.

डेंगू से रिकवरी के लिए फूड्स