खाना जल गया और आ रही है Smell? ये आसान ट्रिक अपनाएं, स्वाद भी रहेगा बरकरार

How to Remove Burnt Smell: खाना बनाते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि खाना जल जाता है, जिसकी वजह से खाने का पूरा स्वाद ही बदल जाता है और इसे खाने का मन भी नहीं होता. लेकिन आज हम आपको ऐसे हैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस समस्या से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं और खाने का स्वाद भी खराब नहीं होगा.

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आप इन हैक्स का इस्तेमाल करके चुटकियों में इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं.

खाना बनाते समय जल जाना आम बात है, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि खाने को फेंक ही दिया जाए. आप घर पर कुछ छोटे-छोटे काम करके भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. कई बार खाना बनाते समय गैस का फ्लेम ज्यादा होने की वजह से या फिर किसी काम में बिजी होने के कारण खाना जल जाता है. इसमें से बहुत ही खराब Smell आने लगती है और फिर उस खाने को खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाने का टेस्ट खराब हो जाता है. ऐसे में कुछ लोग खाने को फेंक देते हैं, लेकिन आप घरेलू नुस्खों की मदद से भी खाने में से जलने की Smell को कम कर सकते हैं और इससे टेस्ट पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. इसके लिए किचन में मौजूद कुछ चीजें काम आएंगी. इसलिए जान लीजिए कि आप जले हुए खाने में से Smell को कैसे कम कर सकते हैं, जिससे स्वाद भी बरकरार रहे और Smell भी कम हो जाए.

सबसे पहले करें ये जरूरी काम

अगर खाना जल जाए, तो सबसे पहले Smell आते ही गैस को बंद कर दें. अब आपको बिल्कुल भी खाने को नहीं चलाना है. इससे जलने की Smell पूरे खाने में फैल सकती है और पूरा खाना खराब हो सकता है. इसलिए सबसे पहले किसी दूसरे बर्तन में ऊपर से धीरे-धीरे खाने को निकाल लेना है, ताकि जले हुए खाने की Smell पूरे खाने में न फैले. इससे आपका खाना भी बचा रहेगा और स्वाद भी. इसमें बिल्कुल भी जले हुए खाने के कण नहीं जाने चाहिए.

दही और मलाई कर देगी कमाल

आपने जो खाना दूसरे बर्तन में निकाला है, उसमें दही और मलाई का यूज़ किया जा सकता है. इससे स्वाद भी बैलेंस रहेगा और जलने की Smell भी कम हो जाएगी. इसके लिए 1 से 2 चम्मच हल्का खट्टा दही लेना है और उसे इस खाने में मिला देना है, ताकि खाने का स्वाद ठीक लगे. दही का हल्का खट्टा टेक्सचर मसालों के स्वाद को उभारता है. इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा घर में मलाई रखी हो, तो आप उसे भी खाने में डाल सकते हैं. इससे खाना मलाईदार भी होता है और स्वाद बैलेंस रहता है.

नींबू के रस से बढ़ जाएगा स्वाद

आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1 से 2 चम्मच नींबू का रस लेना है और सब्जी में मिला देना है. खाने में नींबू का रस डल जाए, तो वैसे भी स्वाद बढ़ जाता है. इसका खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसलिए आप चाहें, तो नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं.

आलू आएगा काम

जले हुए खाने में टेस्ट को लाने के लिए आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको ग्रेवी में 1 से 2 कच्चे आलू को काटकर डाल देना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि वो जलने की Smell को कम कर सके. इससे स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता है और ग्रेवी के अंदर से जलने की Smell भी कम हो जाती है. इसके अलावा आप हरा धनिया काटकर डाल सकते हैं, इससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और जलने की Smell का पता भी कम चलता है.

खाने का खोया हुआ टेस्ट आएगा वापस

खाना जल जाना एक आम बात है, लेकिन आप उसे कैसे सही करते हैं, यह बात जरूरी है, क्योंकि खाने की बर्बादी सही नहीं होती है और जला हुआ खाना खाया भी नहीं जाता. इसलिए आप इन हैक्स का यूज़ करके खाने का खोया हुआ टेस्ट वापस ला सकते हैं. घर पर चाहे मेहमान आए हों या फिर त्योहार के मौके पर खाना जल जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खाना जल चुका था, क्योंकि उसके टेस्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. इसलिए आगे से खाना जल जाए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप इन हैक्स का इस्तेमाल करके चुटकियों में इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं.